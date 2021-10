Dijana Hrkalović, bivša državna sekretarka MUP Srbije, toliko je u jednom trenutku ogrezla u zločinu da je čak i Radoje Zvicer, vođa "kavačkog klana", morao da joj skrene pažnju da prestane s ubijanjima, saznaje Srpski telegraf iz srpskih bezbjednosnih izvora.

Izvor: Kurir/ Privatna Arhiva, MUP

Navodno, kap je prelila čašu posle likvidacije advokata Miše Ognjanovića i čovjeka bliskog Luki Bojoviću, Vladimira Popovića Popa, koji se zamjerio Dijaninoj ljubavnici jer je voda procurila iz njegovog stana u njen!

Kada ga je sekretarka nazvala i zaprijetila, sasuo joj je gomilu žestokih uvreda u telefon. Kasnije je pokušao da izgladi stvar jer je dobio obavještenje da se neće dobro završiti po njega, ali je bilo kasno. Izrešetan je 1. decembra 2018. u kafiću na Vračaru, prenosi Kurir.

Ta 2018. bila je posebno krvava jer je, prema Hrkalovićkinom nalogu, likvidirano četvoro ljudi Dragoslav Miloradović Gale, Ognjanović, Siniša Milić Boske i Popović.

- Mada je na početku vrbovana da radi za "kavčane" jer joj je imponovalo da bude u društvu opasnih momaka, s vremenom je sebe postavila na vrh piramide i potpuno se otrgla kontroli. Naručivanje likvidacija protivnika, ne samo iz redova "škaljaraca", očigledno joj se osladilo. Osjećala se moćno i nedodirljivo, otvoreno se pojavljivala u društvu svojih kriminalnih kompanjona, i to u ugostiteljskim objektima rezervisanim za mafijaše, što je cio Beograd znao. Takođe, vadila ih je iz zatvora i najstrašnije šikanirala policajce koji bi se usudili da ih hapse - kaže Kurirov sagovornik.

Odbrana se žali na pritvor

Hrkalovićkina odbrana je juče uložila žalbu na rešenje o pritvoru od 30 dana i zatražila odbranu sa slobode.

Ona se tereti da je uticala na načelnika odjeljenja za specijalne istražne metode Srbije Dejana Milenkovića da ne dostavi blagovremeno neke izvještaje tužilaštvu u vezi s ubistvom Vlastimira Miloševića, poznato kao ubistvo na šinama, za koje je bio optužen, a kasnije pravosnažno oslobođen Veljko Belivuk.

Sve navode krivične prijave Hrkalovićeva je negirala na saslušanju u tužilaštvu.

UGROŽEN BIZNIS

Zvicer, koji je u tom trenutku imao zaštitu kriminalnog dijela srpske policije, osjećao se sigurnim, ali ga je ubistvo Miše Ognjanovića uznemirilo.

- On je dobro znao šta znači ubistvo advokata, i to veoma poznatog, koji uz to zastupa klijente iz suparničkog "škaljarskog klana". Takođe, bilo mu je jasno da će se istraga kad-tad usmjeriti ka njemu, a takva vrsta reklame mu u toj situaciji uopšte nije bila potrebna - priča izvor Kurira.

Vođa "kavčana" je saznao i da Dijana mnoge stvari radi na svoju ruku, da pripadnike klana koristi čak i za lične obračune. Tako su likvidirani i pojedinci koji nisu predstavljali nikakvu opasnost po Zvicera i Belivuka.

- Takve stvari su mogle da ugroze osnovni biznis, a to je trgovina drogom. Mafijaška praksa je da se ubijaju samo oni koji ugrožavaju narko-poslove, a Hrkalovićeva je to pravilo prekršila - objašnjava izvor Kurira.ž