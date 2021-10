Policijski inspektor Dejan Jović (48) nije umro od korone, kako je zvanično saopšteno, već je u julu prošle godine ubijen u bolnici, prema nalogu tadašnje državne sekretarke MUP Srbije Dijana Hrkalović!

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić, MUP Srbije

Ovo tvrdi Dejanov otac Vukosav, koji od nadležnih traži da još jednom ispitaju sve okolnosti smrti njegovog sina, navodi Srpski telegraf.

- Nedavno sam bio u Upravi kriminalističke policije, gdje su mi obećali da će sve rasvijetliti. U privatnim razgovorima su mi ljudi iz MUP da je Dejan ubijen, čak mi je jedan od njih precizirao da je zaklan u krevetu u bolnici gdje su ga primili kao pacijenta oboljelog od korone, mada on to nije bio. Kako je mogao da se zarazi kada niko od nas u kući niti od ljudi s kojima se sretao nije obolio - pita Vukosav.

On ukazuje na neke krajnje sumnjive momente koji su prethodili smrti njegovog sina.

- Kao prvo, on je ispred sobe imao obezbjeđenje, što je neuobičajeno, osim ako nisu željeli da ga drže na oku do likvidacije. To obezbjeđenje je povučeno dva-tri dana pred smrt. Takođe, u isto vrijeme s odjeljenja su sklonjene i dvije medicinske sestre koje su bile uz njega sve vrijeme. Dejan je umro u mukama, ubijen je, a one su, vjerovatno, sklonjene da ne bi vidjele likvidaciju i kasnije progovorile o tome - uvjeren je Vukosav.

Podsjetimo, stradanje nagrađivanog policajca počelo je posle ubistva na šinama, tačnije likvidacije Vlastimira Miloševića 30. januara 2017. Jović je vodio istragu i, kao izvršioce, na čistac isterao Veljka Belivuka i njegovu desnu ruku Marka Miljkovića Mesara, ali je brutalnim metodama i lažnim optužbama sklonjen sa slučaja koji je okončan oslobađanjem obojice osumnjičenih zbog volšebne kontaminacije njihovih DNK tragova s mjesta zločina. Baš zbog zataškavanja ovog ubistva iza rešetaka je u petak završila Dijana Hrkalović, Veljina i Markova šefica.

- Kad je hajka krenula, potpuno je zaćutao. Pitao sam ga šta se dešava, na šta je samo odgovorio: "Ništa, ništa." Međutim, jednog momenta mi je rekao da nas možda prisluškuju, a imao sam utisak da i mene prate - kaže Vukosav.



Ono što je takođe indikativno jeste da je Hrkalovićeva nalog za prisluškivanje Jovića dala u junu 2018, mjesec dana posle ubistva Dragoslava Galeta Miloradovića, kuma Luke Bojovića. Nezvanično, Dejan je bio na tragu nalogodavcima ove likvidacije, ali je Gale bio na meti Dijaninog mafijaško-policijskog klana zbog prijateljstva s jednim od vođa "škaljaraca", a presuda mu je potpisana kada mu je Lukin advokat Miša Ognjanović ispričao da je vidio golišave slike državne sekretarke koje je slala mafiji i sebi bliskom ministru.

- Ona je čak šutirala i čaure na mjestu ubistva Miloradovića, navodno bijesna zbog zločina, a, u stvari, prikrivala je tragove - dodaje Vukosav.

- Čim je istekla mjera tajnog nadzora, Jović je u decembru 2018. uhapšen pod optužbom da je zloupotrijebio službeni položaj. Posle montiranog procesa i torture, oslobođen je u martu 2020, posle godinu dana suđenja. Očigledno strahujući da bi mogao da izađe u javnost s pravom istinom o zločinima Dijane i njenih pajtaša, riješili su da mu zauvijek zapuše usta - kaže izvor Srpskog telegrafa.

Vukosav svjedoči da je Dejanu najteže palo ponašanje kolega.

- Rekao mi je: "Sve sam mogao da prihvatim, i lažnu prijavu i praćenje, ali kako su me maltretirali oni policajci kad su me hapsili, to ne mogu da im oprostim." Fizički su ga mrcvarili mučki udarali, zavrtali mu ruke... To su radili policajci koje je Belivuk poslao. I onda Stefanović kaže da ništa nije znao, pokušava samog sebe da abolira. Ali moram da mu poručim, ostali su tragovi, ostale su njegove izjave u medijima koje je davao o Dejanu - kaže Vukosav.