Bivša državna sekretarka MUP-a Srbije Dijana Hrkalović još kao 27-godišnja djevojka bila je vladar iz sjenke u MUP-u Srbije, tvrde upućeni u prilike u toj službi, prenosi Kurir.

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić

O tome kako je postupala sa mnogo iskusnijim operativcima i ljudima od integriteta, najbolje se vidi na slučaju inspektora Dejana Jovića iz odjeljenja za krvne i seksualne delikte, koji je nedavno preminuo od posledica korona virusa.

Urednik portala Kurir.rs Mladen Radulović dobro je upoznat sa izvrsnim radom ovog policajca, poznatom po borbi sa najokorelijim kriminalcima.

"Izbačeni iz službe, mnogi su umrli pod nerazjašnjenim okolnostima. Pomenuću inspektora Dejana Jovića kome je napakovana afera samo zato što se beskompromisno borio protiv kriminala. To se se njoj nije svidjelo, kasnije mu je napakovano hapšenje, bio u teškom psihičkom stanju", rekao je Radulović.

Inspektor Jović je radio ubistvo na šinama, radio je to sa iskustvom, bez bilo kakve protekcije. Borio se protiv kriminala i bio heroj, a njemu je napakovano hapšenje. On je radio na ubistvu na šinama, praktično je došao do ubica, uhapsio je Belivuka i Miljkovića, kasnije se spletom neverovatnih okolnosti oni pušteni iz pritvora", rekao je Radulović.

Da podsjetimo, Jović je radio i na drugim velikim slučajevima, a onda mu je namještena afera da je zloupotrebio službeni položaj posle napretka u istrazi.

"Čak je bio nekoliko mjeseci u zatvoru. Niko mu se na kraju nije ni izvinio, ni obratio, da mu se saopšti zašto je bio u pritvoru i ko mu je napakovao ", dodao je Radulović.

On se nada da će ljudi iz MUP Srbije koji su bili u nemilosti Dijane Hrkalović u javnosti progovoriti u narednim nedeljama i mjesecima.

"Nadam se da će tokom narednih mjeseci izaći na vidjelo i da će se znati ko je bio inspektor Jović i kakav je to heroj bio!", naglasio je urednik Kurira.