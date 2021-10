Goran Đokić je devedesetih radio s devizama, a uporedo je nabavljao robu iz Bugarske, koju je prodavao, sve je radio kako bi stvorio uslove za buduću porodicu. Bio je tačan, korektan i precizan u poslu, piše Kurir.

Izvor: Kurir/D.Ilić/RTS/Printscreen/Kurir/M.S.

Izvor iz istrage kaže da je policija prethodnih dana saslušala sve rođake, prijatelje i poslovne partnere Gorana Đokića i njegove porodice.

- Takođe, saslušani su i svi mještani Moravca i Tešice koji bi fizički bili u stanju da naude Đokićima. Riječ je o više od 100 osoba i većina je pristala na poligrafsko ispitivanje i prošli su - objašnjava izvor Kurira i dodaje:

- Što se tiče DNK traga koji se pominjao u javnosti on je nađen u blizini jame gdje su bila bačena tijela. Međutim, taj DNK uzorak se ne podudara ni sa jednim u bazi podataka MUP-a Srbije, pa se trenutno ne zna čiji je.

Tokom dosadašnje istrage ispitano je oko 100 ljudi, a mnogi od njih su pričali jednu istu stvar o tome kakav je Goran bio i kako je živio, navodi Kurir.

- Gorana sam poznavao dugo, išli smo u školu zajedno. Sjećam se njegovih početaka. Znate, u ona vremena izlazio je na ulicu da bi preživio, kao i svi mi. Radio je s devizama, a uporedo je nabavljao robu iz Bugarske, koju je prodavao. Goran je prvi otvorio mjenjačnicu u Aleksincu i ona je dobro poslovala. Međutim, siguran sam da tog dana nije nosio sa sobom 100.000 eura, kao što se pominjalo - rekao je sagovornik Kurira koji je poznavao ubijenu porodicu Đokić.

Kako dodaje, sumnje da je ubijen zbog novca kojim je hteo da kupi ćerki Lidiji stan u Nišu nisu potkrepljene činjenicama.

- Ovo što se desilo ne dao bog nikome. Ubijena je porodica, a ne zna se zašto. Svi pričaju da je Goran prodao kuću da bi kupio ćerki Lidiji stan. Samo zaboravljaju da je to bilo prije dvije godine i pitanje je koliko je novca dobio za kuću. Ovde su cijene nekretnina drugačije i dosta niže u odnosu na one u Nišu, a kamoli u Beogradu. Goran jeste bio strog i poslovan. Svakoga je ispoštovao, ali je to tražio i od drugih. Mislim da je neko želio da njihova likvidacija izgleda kao pljačka kako bi sakrio prave motive - dodao je za Kurir.

Inače, Goran je prema riječima mnogih živio kao vojnik.

- Istražitelji su dosad razgovarali sa brojnim prijateljima i poznanicima ubijenog vlasnika mjenjačnice i počeli su da sklapaju mozaik o njegovim navikama i kretanjima. Zanimljivo je da su utvrdili da je on gotovo svake nedelje imao identičan plan - otkriva za Kurir osoba bliska istrazi i nastavlja:

- Svake nedelje je u određeno vrijeme posećivao majku, a isto to se odnosilo i na odlaske na obližnji izvor sa balonima za vodu, koje je punio i nosio kući - kaže on, i podsjeća da su nakon pronalaska izgorelog "pasata" pored puta otkriveni upravo ti kanisteri za vodu, koje je ubica najvjerovatnije izbacio jer su mu smetali.