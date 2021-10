Damir Ibrahimović, inače blizak rođak Veljka Belivuka, koji je optužen da je zimus na Novom Beogradu ubio najboljeg druga Ivana Trifunovića, negirao je juče u Višem sudu da je izvršio taj zločin.

Izvor: privatna arhiva, Kurir/Zorana Jevtić

Damir Ibrahimović je iznoseći odbranu za ubistvo druga Ivana kazao da ne zna kako se to desilo. Rekao je da po savjetu advokata u ovoj fazi postupka neće da odgovara na pitanja tužilaštva i suda.

"Te noći nisam kod sebe imao nož, niti sam ga ikada ranije nosio. Sa oštećenim se znam godinama, bili smo u dobrim odnosima i nikad se nismo svađali. On je volio da se kocka i pije alkohol i njegov otac mi je uvijek tražio da mu pomognem kad su ti problemi bili aktuelni", tvrdio je Ibrahimović u sudu.

Ibrahimović je ispričao da su normalno slavili Novu godinu u jednom stanu u Vinogradskoj ulici, pili, jeli družili se i da nikakvih problema nije bilo. Posle ponoći je sa Dunjom Čanak htio da ide na Savski kej da budu malo sami.

"Ivan je to čuo i zamolio da ga odvezemo do kuće, pa smo ga povezli i ostavili ispred zgrade. Kad smo se kasnije vratili u stan tamo sam zatekao samo prijatelje Andreja i Ivana Đorđevića. Dunja je htjela da ide kući, a ona stanuje malo dalje, pa sam zamolio Ivana da je odveze, jer on jedini nije pio. Ja sam krenuo svojoj kući autom i kad sam bio na tramvajskim šinama ugledao sma dvije osobe. Oštećeni je trčao ka meni, čuo sam i prepoznao njegov glas kako viče: 'Napada me, napada me'. Izašao sam iz auta, on je dotrčao, rekao, 'ovaj me juri', okrenuo se i potrčao nazad prema osobi sa kojom se sukobio. Ja sam mu govorio da stane, ali je on posle deset metara pao. Prišao sam mu, vidio da krvari i počeo da ga nosim ka autu. Tad se pojavio njegov otac, pomogao mi je da ga unesem i odvezli smo ga u Urgentni."

Tokom iznošenja odbrane Ibrahimović je svog najboljeg druga sve vrijeme nazivao oštećeni, a ne po imenu Ivan ili nadimku Džane.

Juče je u sudu iskaz dao i Ivanov otac Dragiša Trifunović. On je tvrdio da je njegov sin oko 3 sata došao kući, a ne malo posle ponoći.

"Supruga me probudila i kazala da je Ivan došao, bio kratko u kući, kad ga je neko pozvao telefonom da izađe. Ja sam pošao da ga tražim i ugledao sam Damira kako ga drži i govori: 'Džane izdrži'. Meni je rekao: 'Džane me šutnu nogom, a ja sam njega zakačio čašom'. Ivan je tad počeo da pada i ja sam ga uhvatio i vikao 'Ivane, Ivane'. On je samo izdahnuo: 'Aaaa'.Imao je pocijepanu majicu, sa rupom gdje je ranjen, a jakna mu se bila srozala. Unijeli smo ga u auto sa jaknom i odvezli. Damir me tad uvjeravao da je rana plitka i da će Ivan da izdrži, ali nije. Ni dan danas mi nije jasno gdje je kasnije nestala jakna mog sina", rekao je Trifunović.

Dragiša Trifunović je potvrdio da se njegov sin jedno vrijeme kockao i da je to radio zajedno sa Damirom, ali da je poslednjih šest mjeseci cijelu platu donosio kući. Kazao je da je znao da popije, ali samo kad bi uveče sa društvom izlazio i da nije bio alkoholičar.

Damirov otac Nijaz Ibrahimović juče je posle suđenja rekao da njegov sin nije kriv sto posto i da će se istina pokazati.

"Pitajete Ivanovog oca šta su radili 30 minuta ranije. Svađali se i tukli". rekao je prilično iznerviran Nijaz.

"Kako ga nije sramota. Ja te noći na žalost sina nisam ni video. Samo je majka bila budna. Neka im je sve na čast", kazao je Dragiša Trifunović.

Njegova ćerka Ivana koja je bila u sudnici i slušala Ibrahimovićevu odbranu kazala je da je sve što je Damir ispričao velika laž:

"Sram ga bilo, ja sam na snimku nadzornih kamera vidjela kako mi ubija brata", kazala je Ivana i zaplakala.

Damir kojem se sudi zbog sumnje da je u novogodišnjoj noći na Novom Beogradu ubio najboljeg druga Ivana T. (22), blizak je rođak Veljka Belivuka, zvanog Velja Nevolja.

Damirova majka i Belivukov otac su brat i sestra od ujaka. Velja Nevolja je od februara 2021. godine u pritvoru zbog sumnje da je organizovao kriminalnu grupu koja se sumnjiči za ubistva, otmice i druga krivična djela.