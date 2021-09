Tužilaštvo za organizovani kriminal u saradnji sa pripadnicima MUP i BIA prikupilo je prema nepotvrđenim informacijama dokaze da su dvojicu nestalih mladića Gorana Mihajlovića (22) i Nikolu Mitića (33) namamili i ubili pripadnici kriminalne grupe Veljka Belivuka.

Za ubistva Gorana Mihajlovića (22) i Nikole Mitića (33), čiji je nestanak prijavljen, prema nezvaničnim saznanjima, do kraja ove nedJelje biće proširena istraga protiv Veljka Belivuka, poznatijeg kao Velja Nevolja, i njegove kriminalne grupe. Tužilaštvo za organizovani kriminal u saradnji sa pripadnicima MUP Srbije i BIA, navodno, prikupilo je dokaze za osnovanu sumnju da su dvojicu mladića, namamili i ubili pripadnici Belivukovog klana.

"Tokom istrage došli smo do informacija da su i jedan i drugi mladić namaljeni, oteti i ubijeni. U slučaju Mihajlović kamere su zabilježile sva Goranova kretanja, ali i grupe Veljka Belivuka. Nađeni su automobili koji su korišćeni u zločinu, ali i DNK-a koji ih povezuju za zločin. Vještače se telefoni iz grupe Veljka Belivuka koji mogu biti od koristi prilikom dokazivanja zločina", objašnjava izvor blizak cijelom slučaju.

Podsjećanja radi, Mihajlović je nestao u aprilu 2019., a Mitić koji je bio prijatelj ubijenog Lazara Vukićevića, u avgustu prošle godine. On je 10. avgusta prošle godine krenuo od kuće u grad kako bi se našao sa sestrom, ali mu se izgubio svaki trag. U momentu nestanka, kako je prijavljeno, Mitić je na sebi imao tamnu majicu kratkih rukava, teget šorts i bijele patike.

"Otmica Mitića pala je gotovo u zapećak zbog nestanka Gorana Veličkovića Goksija koje se dogodilo u samo nekoliko dana razmaka. Veličković je nestao 3. avgusta, samo nedjelju dana ranije. Istraga protiv Belivuka, Miljkovića i još nekoliko njihovih najbližih saradnika biće proširena i za ubistvo Gorana Mihajlovića iz Resnika koji je nestao 1. aprila 2019. godine", objašnjava izvor za "Blic" i dodaje:

"Mihajlovića je, kako se tada pretpostavljalo, u smrtonosnu zamku uvukao Filip G. iz Berana. Njegov automobil “porše”, policija je našla 12. aprila u Novom Beogradu na parkingu zgrade u kojoj je stanovao Darko Elez, ali i sestra Filipa G. U vozilu su nađeni pištolj, pasoš i lična karta na ime Gorana Mihajlovića. Policija je sa okolnih zgrada u Resniku i Novom Beogradu, uzela snimke nadzornih kamera koji su pomogli da se rekonstruiše kretanje Mihajlovića kobnog dana."

Goranova majka povezala kockice

U danu kada je nestao majka Sanja ga nije vidjela, ali je primijetila samo da je veče prije toga bio jako nervozan.

"Javio se ocu i supruzi Katarini i poručio da će brzo da se vrati. Noć je uveliko pala, a njega nije bilo. Nije se javljao ni na telefon. Katarina nam je rekla da sigurno nešto završava. Kada je prošlo sedam dana, a on se nije pojavljivao, niti javljao, nestanak smo prijavili policiji. Policija je Goranov automobil, kojim je otišao da se nađe sa drugom, pronašla 12. aprila u Novom Beogradu. U autu je bio i pištolj, kao i pasoš i lična karta Gorana Mihajlovića. Privatnom istragom došla sam do saznanja da iza ubistva mog djeteta stoji klan Veljka Belivuka", navodi Sanja.

Posle Goranovog nestanka na svakih sedam dana odlazila je u policiju, ali informacija nije bilo.

"Nakon izvjesnog vremena, krenuli smo sami u potragu. Došli smo i do snimaka sa kamera, gdje se vidi da se sreo sa Ninom Šuntićem i da je ušao u njegov 'smart'. Goranov džip je ostao na parkingu u Resniku. Sve se to vidi na kameri. Posle izvjesnog vremena, kamera je zabilježila i muškarca sa bradom, naočarima i kačketom kako dolazi i otključava vozilo mog Gorana i odvozi ga negdje. I to oko 16.30, a od tog trenutka i telefon mog sina je nedostupan", istakla je prethodno Sanja.

Nižu se ubistva

Grupa Veljka Belivuka optužena je za likvidacije Aleksandra Gligorijevića Pukija, Gorana Veličkovića Goksija, Lazara Vukićevića, Zdravka Radojevića i Milana Ljepoje. Na ovaj spisak biće dodata i ubistva Mitića i Mihajlovića. Tužilaštvo za organizovani kriminal, MUP Srbije i BIA nastavljaju da prikupljaju dokaze za još neke likvidacije za koje se pretpostavlja da su ih počinili pripadnici ove grupe.