Milena, sestra Milana Ljepoje koje je brutalno ubila grupa Veljka Belivuka, saslušana je u policiji gdje je otkrila sve što zna.

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić/MUP Srbije

"Moj brat je imao podeblji policijski dosije. Ali, nikada nije ubijao i nije zaslužio da ga mučki iskasapi Velja Nevolja i njegova grupa", ovako je u Tužilaštvu za organizovani kriminal započela potresno svjedočenje Milena Ljepoja, sestra Milana (44), pripadnika grupe "Pink Panter", koga je klan Veljka Belivuka namamio u kuću strave u Ritopeku i brutalno ga ubio.

Sestra je 12. jula, posle dva mjeseca borbe, uspjela da dobije status oštećene u ovom slučaju. Na saslušanju u tužilaštvu je iznijela surovu istinu o porodičnim odnosima, ogoljenu do kraja i otkrila zašto joj je ovaj status toliko značio. Kada je trebalo da pogleda fotografije na kojima se vidi unakaženo tijelo brata, Mileni je pozlilo zbog čega je saslušanje odmah prekinuto. Zato je doktorka, specijalista psihijatrije, koja je od početka pratila svjedočenje, morala da joj ukaže pomoć.

Nisu znale da je nestao

"Majka nam je došla iz Holandije jer joj je pas bio bolestan i mi smo jurili oko toga. U suštini, Slavica (supruga Milana Ljepoje) nam možda ne bi ni javila da je moj brat nestao da psu nije pozlilo u srijedu i da nismo počeli da zovemo, jer je kuče moralo hitno da se odvede u Beograd. Htjela sam da se dogovorim sa Milanom da organizuje sve i samo da odvedem kuče, a onda se Slavica javila mojoj majci na telefon", počela je sestra svjedočenje.

Prvo joj je snaja odbila poziv i to sa Milanovog telefona, a onda joj se javila u srijedu ili četvrtak, dan kada je Milan nestao ili sjutradan.

"Preko spikerfona sam čula: 'Trenutno ne mogu da se bavim tim stvarima, imamo druge probleme, javiće ti se Milan večeras kada dođe kući'. Milan se, međutim, nije javljao. Majka je počela da paniči, pa sam joj rekla: 'Dobro znaš kakav je Milan, ajde, nema veze, javiće se sjutra, možda je došao kasno kući, možda se zamajao, sjeo na kafu sa nekim, pusti ga'. Majka je nastavila i sjutradan da zove. Kuče je bilo u problemu i počele smo da paničimo zašto se Milan ne javlja na telefon, pogotovo što je znao da je pas bolestan."

Prethodno, Ljepoja je zvao svakog dana da pita, jer je kuče bilo u mnogo lošem stanju. Interesovao se da li može da pomogne i pitao da li treba da dođe i šta može da uradi. Sve vrijeme se vrtjela priča oko toga.

"Nama je svima kuče bilo problem i uopšte nisam imala predstavu, niti bilo ko od nas, da oni imaju neki problem. Slavica je zvala moju majku sa svog telefona i rekla joj da ima druge probleme. Majka je u petak uveče opet napisala poruku, pa u subotu isto... Pitala me šta da radi, a ja sam joj rekala: 'Piši poruku Milanu, ne javlja ti se na telefon, da vidimo šta je'".

Loši odnosi sa snajom

Sestra navodi da sa snajkom ima kontakt samo ukoliko se sretnu. Njen broj telefona je izbrisala, onog dana kada je odlučila da se ponaša bezobrazno prema njoj.

"Ne mogu da se ponašam bezobrazno prema njoj jer je ona izbor mog brata, moram da je poštujem i moram da se sklonim, jer nisam željela da trpim ničije uvrede, povređivanje, bilo kakvo iživljavanje... Jednostavno sam se sklonila jer sam vidjela da je to jedini način da njihov brak opstane, jer da sam počela da se miješam i da sam pustila jezik otišlo bi sve u đavola. Jednostano sam se sklonila, kontaktirala sam samo sa Milanom, jer sam stekla utisak da nas nikada nije prihvatila... Nikada nije shvatila da smo mi onog trenutka kada se udala za mog brata postali svi jedna porodica, ne samo njena porodica i on, nego svi zajedno i to se do današnjeg dana nije promijenilo. Supruga mog brata nije pozvala mog oca da ga obavijesti da mu je sin nestao. Kakav god odnos imali...", objasnila je sestra tužiocu.

Onda ju je zvala snaja. Saopštila joj je da je Milan je nestao. On je nestao 9. decembra, a snaja joj je javila u nedjelju, 13. decembra 2020.

Ljepoja se ponovo drogirao?

"Rekla mi je: 'Prijavila sam juče policiji, u stanicu 29. novembar i to je to'. Pitala sam Caku, pošto je tako zovemo: 'Cako, šta znači nestao? Aj, stani, stani... Jel počeo ponovo da se drogira?'. Ranije se drogirao. Ona mi je na to odgovorila: 'Ne, pogotovo od kako je primio vakcinu'. Moja ulična saznanja su govorila drugačije. Ni tu nije bila iskrena, jer je posle toga i ona rekla drugim ljudima da jeste. Mi smo imali dogovor da oni dođu u Niš zato što je majka došla, i budu nekoliko dana kod nas, ali se on nije pojavio. Znam, moj brat je imao dosije, veliki, ali i vi znate šta stoji u njemu. I ja znam čime se bavio moj brat, ali ne ovim... Njegov dosije dokazuje suprotno na hiljadu načina", ispričala je sestra "Pink Pantera" i onda je počela da se raspituje i da ga traži.

Mučili ga, pa samljeli Ljepoju su kako se navodi u optužnici, Veljko Belivuk, Marko Miljković, Marko Budimir, Srđan Lalić, Nebojša Janković, Vlade Draganić i Bojan Hrvatin savladali, vezali lisicama i uveli u "klanicu". Tamo su ga tukli, mučili, prinudili ga da im otključa kriptovani telefon kako bi vidjeli sa kim je u kontaktu i iznudili mu informacije koje su ih interesovale. Potom su ga Belivuk, Hrvatin, Lalić i Janković stezanjem kese navučene preko glave i žice oko vrata udavili. Na kraju mu je Belivuk nožem presjekao vrat.

Sjela je u kola i obišla hotele, pozvala drugove, kumove, prijatelje, ali niko ništa nije znao. Pritom, snaja je sve vrijeme pričala da se obrate Policijskoj upravi za Grad Beograd i da je u tužilaštvu saopšteno da samo njoj mogu da se daju informacije i da se ona potrudi, pošto su odnosi narušeni, da svima prenosi informacije, jer niko drugi ne može da ih dobije, tvrdi Milanova sestra.

"To su bila moja saznanja. I onda kreću saznanja iz medija, gdje ostajem u šoku šta se dešava", navela je sestra Milena u bolnom svjedočenju i dodala da je od članova Belivukove grupe čula samo za Nišliju Marka Andrića, zvanog Kuzman.

Za njega je sasvim slučajno saznala ko je.

"Njegova vjerenica ima psa, kao i ja. Njen pas obožava mog psa, šetamo ih u Čairu. Desilo se više puta da smo se srele. Nikada se nismo družile, ali su nam se družili psi. Znam da se ona zove Mara, drži butik, vrlo pristojna, normalna. Za njega nisam ni znala, ona mi je rekala u nekom trenutku da se zove Marko. Pitala sam ko je to i ona mi je rekla: 'Moj vjerenik'. Nisam imala predstavu ko je dečko", izjavila je Milena Ljepoja, prije nego što joj se pogoršalo zdravstveno stanje i prije nego što joj je doktorka dala tabletu za smirenje.

Vidjela slike iskasapljenog tijela brata

Kada joj je tužilac saopštio da će joj pokazati fotografije iz telefona Marka Miljkovića i zamolio je da kaže da li nekoga prepoznaje, Milena je prvo pitala:

"Da li imate fotografije s leđa? Prepravljao je tetovaže, to sam sigurna. Po izgledu liči na Milana, ali da bih bila sto posto sigurna moram da vidim leđa i noge. Prepravljene su sve, zato što su vjerovatno izbledjele i nisu mu se sviđale, pa ih je obnavljao na drugi način."

Na pitanje da li je, po izgledu lica, to njen brat, Milena je pitala da li može još jednom da pogleda sve slike, pa joj je tužilac rekao da primakne stolicu i sjedne da bi ih vidjela.

"Izvinite, molim vas, da vas pitam... Da li ovo moj brat na slikama nema ruke?"

"Da".

"Ako je ovo moj brat, promijenite sliku", izgovorila je Milena i briznula u plač.