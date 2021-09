Iako je Željko Ražnatović Arkan osamdesetih i devedesetih godina bio strah i trepet u Beogradu, Marko Nicović bio je jedan od retkih u policiji koji je smeo da mu stane na put. On je zbog raznih incidenata tri puta išao lično da hapsi Arkana.

Izvor: MN Press/K1/Screenshot

Bivši načelnik beogradske policije i član Svetske asocijacije šefova policije Marko Nicović istakao je da je Arkan imao zaštitu Državne bezbednosti i da se, samim tim, ponašao kao da ima svu moć.

"Željko je uvideo korisnost saradnje sa DB i, kao član, on se ponašao, odnosno, iživljavao kao da je šerif u Beogradu. Za sobom je vukao i druge koji su ga sledili, a uspeo je da formira i grupu kriminalaca koji su pravili probleme", opisao je Nicović za "Srpski telegraf".

Kako dalje objašnjava, Arkan je početkom osamdesetih tri puta bio hapšen zbog raznih incidenata.

"Prvi put se tada našao iza rešetaka kada je pljunuo jednog saobraćajca. Nakon toga iza rešetaka je završio i ubrzo je osuđen na 11 meseci kada je, nervozan zbog novca koji je izgubio u kockarnici, udario jednog čoveka po ruci pištoljem. Treći, ujedno i poslednji put, bio je kada je pucao na policajce i teško ranio jednog. Međutim, uspeo je da izbegne zatvor", rekao je sagovornik.

Nicović kaže da posle toga Ražnatović nije pravio probleme.

"Znao je da neće proći bez posledica i da od nas neće biti zaštićen. Ovi iz DB su tada rekli: 'Ne možemo više da ga štitimo, ovi iz 29. novembra su mu seli za vrat i tu nema spasa'. Jednom prilikom sam mu u stanici 29. novembra, kada smo ga uhapsili, rekao: 'Ne možeš da se ponašaš kao da si glavni u Beogradu. Ti si kriminalac, a ne šerif, mi smo šerifi. Bez obzira na to što te štiti DB, hapsićemo te za svaku grešku i bićemo ti za vratom 24 sata'. On je meni na to rekao: 'Razgovaraću ja sa mojim ljudima, koji su meni nadređeni'. Ponašao se kao da se nije uplašio, ali njegovi iz DB nisu smeli da ga vade iz pritvora", opisuje Nicović.

On se prisetio i svog prvog hapšenja Ražnatovića, kada je radio kao načelnik za suzbijanje krijumčarenja narkotika.

"Moji policajci su mi za Arkana govorili da je uvek naoružan i da im pruža otpor, a pošto sam ja bio vrhunski karatista, nisam mogao da dozvolim da moji ljudi idu bez mene jer sam ja bio fizički i spretniji i spremniji, tako da sam uvek išao sa njima i uvek sam vodio te akcije. Prvo hapšenje Ražnatovića smo zapravo namestili. Obukli smo jednog inspektora iz mog odeljenja u saobraćajca i on ga je čekao na kružnom toku na Slaviji. Tu na terasi hotela 'Slavija' sedeli su kockari-kriminalci i sve gledali. Kada se Arkan tu pojavio s kadilakom, naš kolega ga je zaustavio radi rutinske kontrole. Tražio mu je da pali migavce i ostala svetla, pa mu je, na kraju, rekao: 'Ti, druže Ražnatoviću, nemaš uže za vuču', a ovaj se toliko iznervirao i pljunuo je policajca", priseća se Nicović.

Nicović dalje navodi kako su Arkanu stavili lisice na ruke.

"Mi smo sve to snimali video-kamerom iz jednog kombija i posle pljuvanja smo poslali drugu patrolu u intervenciju, pa su ga oni odveli u 29. novembar u pritvor. Tamo je Ražnatović rekao: 'Ništa ja njemu nisam uradio'. Međutim, mi smo onda dostavili snimak i on je dobio tri meseca zatvora. Tada je video da možemo sve da mu montiramo, pogotovo što to uže za vuču tada niko nije nosio. I ti kockari s terase hotela su bili zabezeknuti kako hapsimo Arkana i tada su kriminalci u podzemlju među sobom pričali: 'Ako Arkana ne može da zaštiti DB, šta tek mi da radimo'", prepričava Marko Nicović.

Koliko se Željko Ražnatović osećao moćnim i bezbednim u Beogradu, govori i susret s generalom policije.

"Arkan mi je pričao da je u hotelu 'Interkontinental' 1994. sedeo s nekim prijateljima i da se tu pojavio i general policije Radovan Stojičić Badža, s kojim su se odmah nešto sporečkali. Badža im je onda podviknuo i rekao: 'Alo, ja sam general policije' i pokazao im službenu legitimaciju, a Ražnatović njemu: 'Otkad si za rođendan tvoje žene primio džip od mene, otad je ta tvoja legitimacija za mene samo papir'. U tom trenu je tresnuo rukom o sto i ta legitimacija je pala na patos", seća se Nicović.

Arkan u "Interkontinentalu" pre nego što je ubijen

Izvor: privatna arhiva

Nicović majstor karatea

Marko Nicović ima zavidnu sportsku karijeru u karateu. Ovom borilačkom veštinom počeo je da se bavi 1966. u Parizu, a nakon tri godine postao je deo seniorskog tima karate reprezentacije Jugoslavije. Bio je višestruki šampion Jugoslavije i sveta, a 1973. povlači se iz seniorskog tima i karateom nastavlja da se bavi kao instruktor.

Nosilac je crnog pojasa Šihan 9. dan u karateu i crnog pojasa 3. dan u džudou. Bio je i član predsedništva Jugoslovenskog olimpijskog komiteta i značajno je doprineo razvoju karatea u Jugoslaviji i Srbiji. Japanski premijer Riotaro Hašimota mu je 1994. uručio Specijalnu nagradu za razvoj karate sporta u svetu, a danas je predsednik Svetske karate konfederacije.

Arkan ubijen u "Interkontinentalu"

Željko Ražnatović ubijen je 15. januara 2000. godine, nešto posle 17 sati, u beogradskom hotelu "Interkontinental", dok je bio u društvu bivših radnika Saveznog SUP pukovnika Dragana Garića i majora Milenka Mandića, pripadnika SDG.

Napadači su mu ispalili tri hica u glavu i pobegli, ali su lisice na ruke ubrzo stavljene Dobrosavu Gavriću, Draganu Nikoliću i Milanu Mikiju Đuričiću. Gavrić je u to vreme bio zaposlen u MUP, a u trenutku likvidacije bio je na bolovanju. Njegovo bekstvo posle ubistva izvedeno je prilično "nespretno" jer su ga saučesnici Vujadin Krstić i Dejan Pitulić prebacili u lozničku bolnicu, gde ga je policija i uhapsila.

Sva petorica učesnika u ubistvu, pa i lekar koji je Gavrića zbrinuo pre bolnice, sud je osudio na višegodišnje robije. Do danas, međutim, ostaje misterija ko su bili nalogodavci Arkanovog ubistva.