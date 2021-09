Miloš Radisavljević Kimi, nekadašnji vođa "Alkatraza" govori o podjelama na Jugu, Brisu Tatonu, sukobima navijača.

Miloš Radisavljevoić Kimi - nekadašnji vođa "Grobara" i poznate navijačke grupe "Alkatraz". Nekada strah i trepet na južnoj tribini, danas pokušava, kako kaže da pomiri stvari na Jugu i da u prvi plan dođu pravi navijači Partizana.

Kimi je gostujući na "Balkan Infu" govorio o podjelama na Jugu, Brisu Tatonu, ubistvu Gorana Veličkovića Goksija i mnogo tome još.

"U moje vrijeme su idoli bili fudbaleri i košarkaši, poštovale su se neke druge vrijednosti. Danas se sve promijenilo. Kad su nas mediji napadali prije 10-11 godina, od nas su napravili kao da smo rok zvijezde. Dešavalo mi se da roditelji sa djecom prolaze pored igrača Partizana ali zato dolaze da se slikaju sa mnom. Neosnovanim napadima na nas su od nas napravili neke heroje. Dolazimo onda do toga da su počeli klinci da dolaze i da su im idoli vođe navijača a ne igrači. S druge strane, ti koji su im kao navijači bili idoli nisu na njih prenosili prave vrijednosti i nisu imali navijačku svijest. Nisu navijači pravi vodili tribinu 20-30 godina", rekao je Kimi.

Prema njegovim riječima ljudi koji nisu imali dovoljno navijačke svijesti su vodili tribinu i tako su krenule podjele.

"Generacije su odrasle na podjelama. Da su se pravi navijači nametnuli na vrijeme podjela najvjerovatnija ne bi bilo. Da smo mi u Švajcarskoj nas ne bi zanimala ni Uprava, ni policija, ni odnos sa državom u tom smislu. Bili bismo nezavisni. Dolazi do prevelikog miješanja svih tih faktora u tribinu i vidite do čega je to dovelo na kraju", rekao je Kimi.

Ističe da kontakt između navijača i Uprave mora da postoji jer su oni jedna porodica ali onaj ko kontaktira sa Upravom ispred navijača ne smije da zloupotrebljava tu poziciju.

"Moraju da postoje crvene linije koje navijači ne prelaze. Ne mogu pjesme da se naručuju kao u kafani, nema naručivanja parola. Crvene linije moraju da postoje", kaže Kimi.

Napominje da za vrijeme kada su on i još neki bili u vrhu tribine ljudi govore da je to "najbolji period grobarstva u istoriji".

"Posjete su porasle, išlo se u dobrom smjeru. Mogli smo da prerastemo u jednu zdravu, jaku navijačku tribinu da se nije desilo to sa Francuzom (Brisom Tatonom, pri. aut.). Posle sve što se izdešavalo, pola tribine je pohapšeno, i onda je krenulo stranputicom. Mi smo i u to zlatno vrijeme u tom starom Alkatrazu imali neku tihu podjelu na navijački i polukriminalni dio. Sve bi to došlo na svoje mjesto da se nije desila nesreća sa Tatonom. Ali i ta podjela je bila laka prehlada za ono što se dešavalo posle", rekao je Kimi u intervjuu za Balkan info.

Kada je riječ o podjeli između Alkatraza i Zabranjenih, Kimi kaže da je razumio nezadovoljstvo ljudi.

"Na tribini nije bilo sve savršeno, ali mislim da je bio loš trenutak za sve to jer je tribina bila izranjavana hapšenjima a bio je i pogrešan način, jer su oni u tom početku borbe bili začetnici prljave Instagram propagande. Iznosili su sav prljav veš, raširili su tu priču van tih par ljudi sa kojima su bili nezadovoljni na cijelu tribinu", napominje Kimi.

Kada je izašao iz zatvora zatekla ga je, kaže, neprijatna situacija.

"Bila je ogromna netrpeljivost između Zabranjenih i Juga. Ja sam u ćeliji bio sa pokojnim Vlajkom (Vladimir Živković, član Zabranjenih) i pričali smo sve vrijeme kako tenzije treba da se smire. Kada sam izašao želio sam da uložim svoj autoritet u to da se smiri situacija, barem da nema napadanja. Ako treba da napravimo i dvije tribine ali da nema netrpeljivosti, tuča ili ne daj Bože da neko izgubi glavu. Na Jugu sam zatekao potpuno neprirodnu situaciju, zatekao sam neke ljude koje ne poznajem a kojima su mnogi navijači davali legitimitet. Totalno ludilo. Zabranjeni su u jednom trenutku imali dobar fazon i pravac, ali mislim da su ih vodili pogrešni ljudi. Na kraju su ti ljudi odlučili da razgovaraju sa ljudima sa Juga koji su se pojavili niotkuda. Odlučili su da njima daju legitimitet, da se sa njima dogovore, na kraju da se vrate na Jug i da se pose*u po svemu", ističe Kimi.

Kaže kako, mnoge laži su plasirane u javnosti o njemu.

"Ja nikada nisam krio svoju ljubav prema igrama na sreću ali to je iskorišćeno kako bih ja izgubio legitimitet kod dijela navijača Partizana. Ja nikad nisam imao obezbjeđenje, nisam vozio blindirani automobil. Eto još jedna laž koja je bila – pričali su da vozim blindirani auto, a ja ni dozvolu nemam, ne umijem da vozim. Mene niko nije kontrolisao, nikome nisam polagao račune i to je iskorišćeno da se dovedu ljudi koji će biti kontrolisani i koji će morati da polažu račune. Meni je trebalo da pohvatam šta se sve dešava, ali sam vidio da ljudi koje poznajem 15-20 godina daju vjetar u leđa ovome što pričam – šta da kažem nego strašno", ističe on.

Govoreći o ubistvu Gorana Veličkovića Goksija Kimi kaže:

"Katastrofa, velika tragedija. Goksi je dijete Partizana, poznajemo ga svi sa stadiona više od 20 godina. On je uživao ogromno poštovanje u navijačkom svijetu. Nadam se da je to poslednja žrtva među navijačima Partizana. Nadam se da će Grobarima doći pamet u glavu. Jug i dalje nije čist i on za nas nije navijačka tribina".

Podsjetimo, klan oko Veljka Belivuka se za sada tereti za najmanje pet ubistava, među kojima je i ubistvo Gorana Veličkovića Goksija. Prema pisanju medija, on je navodno svojom mirnoćom iznenadio ubice.

Gorana Veličkovića Goksija, vođu Partizanove navijačke grupe "Jang bojs", u kuću strave u Ritopeku, gdje su ga, kako se sumnja, Veljko Belivuk i Marko Miljković Mare mučili, a potom i ubili, na prevaru je doveo njegov blizak prijatelj Vuk Vučinić, navodi se u naredbi za sprovođenje istrage Tužilaštva za organizovani kriminal.

Oproban metod kojim su se, kako se sumnja, članovi Belivukove grupe služili da žrtvu namame preko njoj bliskih ljudi, iskoristili su i u ovom slučaju. Tako su u kontakt sa Veličkovićem stupili preko Vučinića sa kojim je on dugo bio jako blizak.

"Njih dvojica su bili baš bliski prijatelji, porodice su im se družile, pa nije bilo razloga da posumnja šta se sprema", objašnjava izvor.

Bojan Hrvatin, koji će navodno biti jedan od svjedoka saradnika, izjavio je da je Veličković počeo da upućuje žestoke psovke Belivuku i Miljkoviću kada je shvatio da će ga najprije mučiti pa ubiti.

"Marko Miljković mi je rekao da se Goksi dobro držao i da je bio najhrabriji. Rekao mi je da ga je lično ubio jednim udarcem sjekirom. Kazao je da ga je dobro pogodio pa nije morao da ga udari dva puta", naveo je Hrvatin.