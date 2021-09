Ivan Gavrilović je devedesetih bio u vezi sa ćerkom tadašnjeg predsednika Jugoslavije Slobodana Miloševića. Ovo je priča o toj vezi o kojoj je brujala cela zemlja.

Pevač Ivan Gavrilović ispričao je jednom prilikom kako Je upoznao ćerku Slobodana Miloševića i sa njom započeo vezu i zajednički život.

"Upoznao sam Mariju u diskoteci 'Košava'. Mene je tadašnji producent nagovarao da idem tamo. I jedno veče se iznapijamo i završimo u 'Košavi'. Neka riba naiđe, zgodnjikava, crna perika, sve u fulu, zgodnjikava. Nismo se čestito ni upoznali, počeli smo da se ljubimo i grlimo. Provedemo predivnu noć. Ona mi je ostavila i vizit kartu. Sutra se budim i u fazonu sam kako sam upoznao neku super ribu u klubu. Pogledam vizit kartu a tamo piše – Marija Milošević. I ja ne mogu da verujem da sam toliki maler. Zvome mog producenta.

- Bane, pa da li je ovo moguće?

- Napao si je pijan, nisi je pitao ni ko je ni šta je", prisetio se Ivan.

S obzirom na to da je odlučio da je ne zove, ubrzo je Marija pozvala njega

"Kako da joj kažem ne, jer me ne bi onda bilo na TV-u, a bilo je to i diktatorsko vreme, mogao si da budeš 'opeglan' da te nema više. Počeli smo da izlazimo i vremenom je ona počela da mi se dopada. Bila je iskrena devojka, nije volela to što su bili njeni roditelji. Ona je mene odmah povela u Tolstojevu 33. Preselili smo se tamo. Bilo je jako lako lepo. Tu je bila ona sama. A volela je i često da dođe kod mene u Paje Jovanovića, da se otuđi od svega toga. Iz kaprica je držala auto star 20 godina blizu njene vile, i onda se mi iskrademo noću da nas ne bi pratilo obezbeđenje, uđemo u auto i odemo do mene", ispričao je Gavrilović.

On je tada živeo na Zvezdari. Ocu i majci nije odmah otkrio ko mu je nova devojka.

"Ćale i keva nisu smeli da znaju ko je. Rekao sam joj – Marija nemoj da idemo kod mene, ako moji saznaju dobiće fras. Ej, Slobina ćerka nam došla u gajbu.

- Ma ne brini ništa. Staviću ja i periku neće me provaliti.

- I ćale ako bude malo slobodniji, nemoj da mu zameriš, takav je čovek.

- Ma ne zezaj, naravno da neću.

Bilo negde oko 11 uveče, mi ušli kuću, ćale nas dočekao. I mi pili vino, pričali, ćale se opustio i počeo da peva – Marija, Marija da si malo starija. I vidim ja prelazi on granicu", priča Gavrilović.

Ivan je odveo oca na stranu u drugu sobu dok je Marija ostala sa njegovom majkom da priča.

- E nemoj ćale mnogo da se zezaš. Sad ću ti nešto reći ali se spremi…

- Šta je bilo?

- Ovo je Slobina ćerka? Nemoj da preteruješ, šta pevaš te pesme. Jesi li lud? Pobiće nas ovde. Ima i tebe i mene da deportuju. Ima da nas nađu u Savi.

Ćale se posle izvinjavao Mariji ali ona to ništa nije shvatila za zlo", kaže Ivan.

Napominje kako je tatu puno volela, ali mamu i brata ne toliko.

"Mnogo su joj se ulizivali. Ja sam joj iskreno govorio šta mislim. Meni pare tad nisu trebale, lepo sam zarađivao. Slobu sam jednom video, kad smo išli u Grčku. Inače, dala mi je na poklon jednu bež majicu koju je Sloba kako kaže nosio u pauzama tokom pregovora u Dejtonu. Sećam se jednom zove Slobu telefonom i pita ga šta radi a on popravlja veš mašinu. Ja rekao Mariji da mu kaže da ću doći ako treba pomoć. Ma jok, reče nam on, samo se vi deco zabavljajte, samo da nađem motorcangle pa ću ja to sam srediti. Ej on je sam popravljao veš mašinu u Užičkoj", prisetio se Ivan.

Gavrilović je ispričao i kako je izgledao njihov prvi izlazak i trenutak kada je, kako kaže, jedini put od nje uzeo novac.

"Bio je neki džez klub kod Ateljea 212. Sedimo mi, pijemo slušamo muziku, al' ono prazno, nigde nikog. Prošlo pola sata i dalje prazno. A znam da je tu uvek puno.

- Kako bre Maki nema nikog?

- Pa dušo kako bismo mi uživali ti i ja da nam neko kvari veče.

A ona postavila obezbeđenje ispred i niko nije mogao da uđe to veče. E, a ja dogovorim neku tezgu za Novu godinu u Austriji za 8.000 maraka. Ali Marija neće da ja idem i nudi mi 10.000 da ostanem.

- Vidi, ja ako ću da ostanem neću da uzimam nikakve pare. Glupo je.

- Ma ne, ti ćeš da pevaš kod mene, napravićemo žurku.

Ja reko ona će da napravi žurku pa će da dovede ljude i da naplaćuje ulaz po 50 maraka. I ok, ajde onda i da uzmem tih 10.000 kad se to sve završi. A žurka na kraju bili ona, ja i obezbeđenje u ‘Košavi’. I posle mi je dala u koverti 10.000 maraka. To su bile jedine pare koje sam uzeo od nje", ispričao je Gavrilović.