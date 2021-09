Režiser i vlasnik studija glume Miroslav Mika Aleksić napustio je "Centralni zatvor" u Beogradu, i upravo stigao u stan na Vračaru, nakon što mu je Apelacioni sud ukinuo pritvor.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Aleksić je do zgrade u kojoj živi doveden iz Centralnog zatvora privatnim automobilom oko 17:30 časova, ali se nakon kraćeg zadržavanja uputio u nepoznatom pravcu.

Apelacioni sud u Beogradu je, podsjetimo, prethodno ukinuo pritvor Aleksiću i odredio mu mjeru kućnog pritvora uz nanogicu.

Aleksić je optužen za četiri krivična djela silovanja. Njega je prva za seksualno zlostavljanje prijavila glumica Milena Radulović, a ubrzo su se optužbama protiv njega pridružile Iva Ilinčić i druge koleginice.

Viši sud u Beogradu potvrdio je početkom jula optužnicu protiv Miroslava Mike Aleksića kojom ga tereti za obljubu i seksualno zlostavljanje svojih sedam učenica u školi glume u Beogradu, a utvrđeno je da je silovanje i nedozvoljene polne radnje izvršavao u periodu od 2008. do 2020. godine. Zbog ovih djela Krivičnim zakonikom njemu je zaprijećena kazna od pet do 15 godina robije, odnosno od dvije do 10 godina zatvora.