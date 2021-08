Vlade Draganić, vlasnik kuće u Ritopeku, koji se tereti da je s Veljkom Belivukom učestvovao u zločinima, posle svakog ubistva detaljno prao mašinu i prostoriju u kojoj su mleli ljude isečene na komade.

Izvor: MUPSrbije(Printscreen

Kriminalni klan Veljka Belivuka, koji je prema navodima optužnice Specijalnog tužilaštva u kući strave u Ritopeku mučio, ubio, isjekao na komade a potom samljeo u industrijskoj mašini za mljevenje mesa najmanje petoricu muškaraca, pokušao je da prikrije tragove zločina varikinom i sonom kiselinom! Kako Kurir otkriva, mašina za mljevenje koja je instalirana u skrivenoj prostoriji iza garaže svaki put je detaljno prana ovim hemijskim sredstvima!

Brisanje tragova

O tome na koji su način namamili a potom i ubili Zdravka Radojevića, Gorana Veličkovića Goksija, Aleksandra Gligorijević, Milana Ljepoju i Lazara Vukićevića, ali i o tome kako su potom uklanjali tragove detaljno je govorio svjedok-saradnik Bojan Hrvatin.

Hrvatin je, podsjetimo, uhapšen naknadno zbog sumnje da je učestvovao u brutalnim zločinima, što je i priznao čim su mu stavljene lisice na ruke.

- Znam da je svaki put mašina posle mljevenja, kao i bunker, odnosno cijela prostorija detaljno prana sonom kiselinom i varikinom. Uglavnom je za to bio zadužen Vlade Draganić - otkrio je navodno svjedok-saradnik. Prema njegovim navodima, Draganić, vlasnik kuće u Ritopeku koju su članovi grupe zvali "klanica", povremeno je imao pomoć da ukloni sve tragove i od drugih pripadnika kriminalne grupe.

Tajna vrata

Svjedok-saradnik, kako je Kurir pisao, detaljno je opisao svaki zločin i otkrio da su lično u ubijanjima i klanjima učestvovali i Miljković i Belivuk. On je detaljno opisao prostoriju u kojoj su ubijali, sjekli i mljeli žrtve, a koju su istražitelji pronašli tek naknadnim pregledom kuće u Ritopeku.

- Taj bunker se nalazio kada se uđe u garažu, ispod zadnje police skine se dio, ubaci se debeli šraf, koji je stajao tu, poprilično se zapne i otvaraju se velika betonska vrata - objasnio je svjedok-saradnik kako se ulazi u tajnu prostoriju.

Pred svako mučenje i ubijanje, kako je opisao, oblačili su kombinezone i čizme, kao i jakne koje su kupovali u kineskim radnjama. Takođe, podove i zidove oblagali su najlonom. Posle ubistva i sječenja na komade, tijela su mljeli u mašini koja je u toj prostoriji i pronađena.

Skaj komunikacija

Hodžića htjeli da ubiju na sahrani Alana Kožara

Pripadnici kriminalne organizacije Slobodana Kašćelana, čiji je član bio i odbjegli Radoje Zvicer, kako se prema pisanju Vijesti navodi u spisima Specijalnog državnog tužilaštva, namjeravali su da Damira Hodžića, za čije ubistvo se sumnjiči Belivuk, likvidiraju na sahrani Alana Kožara. Kako navode, iz presretnute komunikacije preko Skaja, otkriveno je da je trebalo da bude ubijen u Baru - Takođe, komunikacija između okrivljenih ukazuje da je postojao plan i dogovor da se jedna osoba ubije za vrijeme njegovog boravka u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, a istražitelji su otkrili da je jedan od okrivljenih koji je u bjekstvu na svoj telefon dobijao slike iskasapljenih tijela. Pretpostavlja se da je u pitanju Zvicer.

Spaljivanje dokaza

- Tijelo smo rješavali na način da prvo odsiječemo glavu, a potom noge, ruke, onda se vade iznutrice, onda se riješe pluća i torzo, skida se skalp, od krupnih kostiju se odvaja meso, kosti se lome na djelove, i lobanja i sve se stavlja u korito i u mašinu za mljevenje. Sve samljeveno ide u plastični džak pa potom u pleteni džak, a potom se sve odnese do Dunava, do obale, gdje se uđe u vodu do pojasa sa džakom, jednim po jednim, skalpelom se isiječe dno džaka i sve se prospe u rijeku - objasnio je "proceduru" koju su strogo poštovali posle svakog zločina.

Prema riječima svjedoka-saradnika koji je učestvovao i u akcijama prikrivanja zločina, posle bacanja ostataka u Dunav, džakovi, kombinezoni, noževi, sve se spaljivalo.