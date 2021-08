Srpska policija u saradnji sa međunarodnim istražiteljima, uspjela je navodno da presretne poruke koje su sada dio optužnice protiv Veljka Belivuka i njegove kriminalne grupe, a u kojima žrtve klana predosjećaju i mole za pomoć prije nego što bivaju brutalno ubijeni.

Izvor: Kurir/Privatna arhiva

Navijač Crvene zvezde Zdravko Radojević iz Koteža je u presretnutoj komunikaciji do koje su došli crnogorski mediji očigledno molio jednog Crnogorca sa šifrovanim imenom Barakuda da mu pomogne da se otarasi Belivuka i njegove ekipe. I dok ga Crnogorac koji se u tom momentu, prema prepisci, bori s koronavirusom, odgovara od surovog plana, podsjećajući ga da ima djecu, Radojević kaže da je riješen da po cijenu svega "pobije g*vna koja su mu opet išarala bratovljev mural".

- Brate, pobiću ih javno sve. Opet su mi išarali mural brata. Je l' možeš da mi pomogneš da pobijem g*vna? To je ona svinja debela, ubiću je javno. Mrze me, pa me mrze. Očima ne mogu da me vide. Deci ću im oči vaditi za ovo. Hoću da se sklonim i da tamanim pacove - u očaju je pisao Zdravko.

Barakuda mu je odgovorio da ga razumije i pozvao da dođe kad god hoće, nagovijestivši mu da pazi kome šta priča jer njegovi neprijatelji imaju doušnike, odnosno špijune. Ti špijuni su i prodali Radojevića Belivukovom klanu, čiji pripadnici su bacili oko na Radojevićev plac s automobilima. Markiran je bio i kao čovjek na vezi sa "škaljarskim klanom".

Prema optužnici pisanoj na 322 strane, Radojević je nestao 10. novembra 2020, a nekoliko narednih dana, dok supruga nije prijavila policiji nestanak, na vezi je bila s njegovim bliskim prijateljem Nemanjom Lakićevićem. On je igrao ulogu zabrinutog prijatelja, a zapravo je omogućio da Radojević bude otet i potom svirepo ubijen.

U optužnici stoji da su u Radojevićevom ubistvu učestvovali njegovi kumovi braća Budimir, Belivuk, Miljković, Lakićević, Vlada D, Bojan Hrvatin, Nebojša J, Nemanja Đ, Dejan T. i Srdan Lalić. Prema navodima optužnice, Radojević je ubijen iz koristoljublja. Marko Miljković zvani Mesar ili Zver slao je poruke Radojeviću u kojima se predstavljao kao prodavac oružja i tako namamio žrtvu.

Svjedok-saradnik Bojan Hrvatin je pred tužiocem ispričao da su Radojevića vezali, ispitivali i tražili da otključa svoj kriptovani telefon da bi vidjeli s kim je sve u kontaktu. Kada je Hrvatin došao u kuću, zatekao ga je uplašenog.

- Veljko Belivuk je rekao ovako: "Ajmo, braćo, ko će da ga riješi?" Miloš je odmah odgovorio: "Ja neću, kum mi je" - objasnio je Hrvatin i dodao:

- Preciznim jakim udarcem sjekirom Belivuk je ubio Zdravka. Njegovo tijelo su isjekli i samljeli u mašini, a potom bacili u Dunav.