Nekadašnji osnivač JUL-a Nenad Đorđević donosi detalje o susretima i razgovorima sa Mirom Marković i Markom Miloševićem, prijetnjama, pokušajima ubistva, hapšenjima.

Prof. dr Nenad Đorđević, nekadašnji osnivač i prvi predsjednik Jugoslovenske ljevice, ispričao je kako je Mira Marković htjela da ga likvidira, kako je odbio da posluša Marka Miloševića i zašto je plakao sin nekadašnjeg ministra policije Vlajka Stojiljkovića.

Prije svega toga, Đorđević je potvrdio da je tačno da su SAD nudile Slobodanu Miloševiću ogroman novac i priliku da se skloni u Ameriku.

"Miloševiću su Amerikanci nudili 100 miliona da se skloni i da bude bankar negdje u Americi. On to nije htio da prihvati jer je smatrao da on kao Srbin ne treba da dozvoli da bude potkupljen. Amerikanci su mu to zapamtili i kasnije mu mnoge stvari nisu tolerisali", rekao je Đorđević.

O poznanstvu sa Miloševićem i Mirom Marković on kaže:

"Miru Marković sam upoznao kada sam osnivao JUL. Rekla mi je da je to veoma dobar koncept i da želi da se učlani u partiju. Istakla je da je dobro što sam osnovao takvu partiju jer je čula da su Ivica Stambolić i Latinka Perović planirali da osnuju neku sličnu. Sad, kako mi je rekla, pošto postoji JUL oni neće moći da osnuju to što su htjeli što je, kako je napomenula, dobro za nju i Slobu. Miloševića sam upoznao kao njenog muža. Djelovao je izuzetno dgovorno i korektno. Bio je veoma blagonaklon prema Miri i JUL-u", rekao je Đorđević.

On je potvrdio i glasine da je Slobodan Milošević davao Ričardu Holbruku novac.

"Jeste mu Sloba davao novac, ali zaista ne znam koliko je to para bilo", rekao je Đorđević.

Prema njegovim riječima, ono što ga posebno čudi je to što Milošević nije shvatio da mora da se izdigne "iznad prosječnosti srpskih političara".

"Da je to shvatio on bi i danas bio na vlasti. On je srušen na pravdi Boga a sistem koji je došao bio je gori 10 puta", rekao je on u emisiji Goli život.

Prisjetio se kako je jednom prilikom sa Mirom Marković i Miloševićem razgovarao 14 sati.

"Pričali smo o svim stvarima koje se dešavaju u Srbiji, čak i ličnim stvarima. To je bio naš definitivni raskol. Posle mjesec dana sam bio uhapšen. Svašta sam im tada rekao. Ja o tome ne volim da pričam. To je za mene bilo bolno, jer sam morao da raščistim sa nekim svojim idejama", istakao je Đorđević.

Govoreći o ključnim ljudima iz okruženja bračnog para Milošević - Marković, pomenuo je i Vlajka Stojiljkovića, nekadašnjeg ministra policije.

"Vlajko se nije dokazao i nije bio uspješan čovjek, već je samo na poznanstvu sa Mirom i Slobom sebi pravio dobar posao. Ako mu Mira ili Sloba kažu za nekog – ovaj mi se ne sviđa, on je bio u stanju da ga likvidira. Ne da ga pošalje u zatvor, već da ga likvidira. On je bio zao i nije mogao da izdrži da je neko uspješan a da on tu nije umiješao prste", rekao je Đorđević.

On se prisjetio i jednog susreta sa Vlajkovim sinom koga je na sastanak dovela Mira Marković.

"Mira je jednom Vlajkovog sina dovela na sastanak kod mene u kancelariju. On je došao sa nekim spiskovima o kojima je htio da priča samo sa Mirom. Kada sam mu rekao da mora i meni da ih pokaže on je počeo da plače i da se žali Miri. Rekao sam mu da ili tako ili neće moći da bude član JUL-a. On je to posle ispričao ocu, i od tada je Vlajko drvlje i kamenje sipao na mene", ispričao je on.

Kada je uhapšen, znao je da iza toga stoji Mira Marković.

"Kad sam došao na sjednicu GO JUL-a svi su počeli da se komešaju. Pitao sam Miru šta je problem, ja neću da bježim.

- Sve je u redu, rekla mi je.

- Znam te dobro. Čim ti meni tako kreneš piskavo da pričaš ja znam da nešto smjeraš. Hoćete da me uhapsite? Nikakav problem, ja ću sam da se predam. Ali ako neko pokuša da me udari ili slično, slomiću mu kičmu", ispričao je Đorđević.

Ubrzo su ga posle toga uhapsili. Odveli su ga u gradski SUP gdje je proveo dva dana i dvije noći. Potom su ga odveli u podrum, a ujutru sproveli u pritvor. Đorđević je imao susret i sa Markom Miloševićem koji je jednom došao kod njega sa veoma neobičnim zahtjevom.

"Marko je došao kod mene i rekao da želi da mu ja kupim neki sportski mercedes. Ja sam znao da on ima kokošije slijepilo, i da kad dođe sumrak on ne vidi dobro. Rekao sam mu:

- Marko, nije sporno da ti dam pare, ali jeste sporno da ti kupim auto.

- Zašto?

- Zbog kokošijeg slijepila. Ja neću da budem odgovoran za tvoju pogibiju. Ne želim da kreneš da se trkaš sa vremenom da bi vidio za koliko možeš da stigneš od Požarevca do Beograda. Mala greška ti je kovčeg. To ne želim. Ali mogu da ti dam da upišeš fakultet koji želiš i da tim mjesečno dajem 10-12 hiljada maraka mjesečno. Ako ne položiš cijelu godinu u junu onda ćeš raditi kod mene u samopslugama kao fizički radnik.

- Dobro, dobro, razgovaraću ja sa mamom i tatom.

Posle sam čuo od zajedničkog prijatelja da mu je Marko rekao kako ga niko nije izradio kao ja."

Govoreći o Miloševiću, Đorđević kaže da ima mnogo toga lošeg da kaže o njemu ali da Sloba nije bio Hitler.

"Imam dosta stvari, loših, da kažem o njemu ali neću o tome jer smatram da je za sve to krivo njegovo okruženje koje je on slušao. On nije vjerovao onima koji su mu najbolje mislili. Znao je šta mu se sprema ali nije vjerovao. To mu je rekao i Jovica a i ja sam mu rekao", rekao je Đorđević.

Kada je izašao iz zatvora sreo se u svom stanu sa Mirom Marković. Ona se iznenadila kako on živi u stanu od 150 kvadrata, a ona je mislila da on živi u mnogo većoj kući.

"Oni su tebi Miro mogli da kažu i da ja živim na mjesecu, rekao sam joj tada. Pokušali da me ocrne kod tebe kako bi ti lakše progutala moju likvidaciju. Ali ta likvidacija neće proći jer sam ja mnogo tvrđi orah nego što ti misliš", prepričao je Đorđević njihov razgovor.

Kako kaže, Mirjana Marković je pokušavala nekoliko puta da ga likvidira.

"Otišao sam prvo u Crnu Goru pa u Italiju gdje sam bio tri godine. Dolazile su moje ubice u Italiju, ali sam uspio da se sklonim. U Crnoj Gori je bio poseban plan moje likvidacije - trebalo je da me uhapse, stave u helikopter koji će da leti na što većoj visini, da me onda iz njega bace u kanjon Morače a da mi pri padu pukne srce da me ne boli kad padnem. Eto, vidi se da je Mira bila izuzetno humana", rekao je Đorđević.