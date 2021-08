Predsjednik Srbije naveo je da se nada blažim mjerama iako situacija u toj zemlji nije idealna.

Izvor: TV Pink/Printscreen

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rano jutros posjetio je manastir Tumane, a potom je obišao radove na dionici puta Golubac - Donji Milanovac.

On je u jednom trenutku prokomentarisao trenutnu epidemiološku situaciju u toj zemlji, ističući da se nada blažim mjerama, kao i da ljudi moraju da nauče da žive sa koronom.

"Realno 43 odsto ljudi neće da se vakciniše. To što mi kažemo da je 51 odsto, to je više od onih koji žive u Srbiji. Ljudi koji ne žele da se vakcinišu su neodgovorni, naše je da ih molimo da to urade. Mi imamo vakcine, dijelimo ih širom svijeta... Pitanje je ekonomije, pitanje je kako će ovi ljudi dobiti plate. Zdravlje ljudi je najpreče, ali ekonomija ne može da stane. Ne možemo da zatvorimo poslove. Ne možemo da povećamo plate i penzije, a da niko ništa ne radi", rekao je Vučić