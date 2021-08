Predsjednik Srbije otkrio nove detalje u slučaju hapšenja Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

Gostujući u Dnevniku na RTS-u, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio je nove detalje u slučaju protiv kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, istakavši da FBI nije sarađivao sa njima u ovom procesu.

"Sve što smo uradili, s izuzetkom po pitanju određenih dokaznih predmeta u vidu pomoći i podrške od strane evropskih službi, FBI nije radio ništa. Oni su nas naknadno obavijestili za aplikaciju 'ANOM' koji su oni proizveli, tu su nas obavijestili da imaju određene podatke, ali to je bilo već kasnije. Nisu nam dostavili ništa u slučaju Belivuka, već za neke druge slučajeve", istakao je Vučić i otkrio kako su uspjeli da prisluškuje kriminalce:

"A za slučaj Belivuk su radile samo naše službe i odlično su uradili taj posao. Želim da se zahvalim tim junacima, policajcima i pripadnicima BIA. Samo ću vam navesti neke primjere. To su ljudi koji su uspjeli u njihove stanove, pod njihove automobile da postave i prislušne uređaje i uređaje za praćenje. Zamislite kakav junak treba da budete da to radite pod automobilima Belivuka i Miljkovića i ostalih, u njihovoj punoj snazi. Mjesec i po ili dva mogli smo da pratimo svaki njihov korak i tamo samo zahvaljujući našim službama. I hvala im", otkrio je predsjednik Srbije.

Po pitanju navodnih izjava da Belivuka i Miljkovića da su imali kontakte sa predsjednikom Srbije i ministrom unutrašnjih poslova Aleksandrom Vulinom, Vučić je istakao da i tužioci i sudije znaju da je to laž.

"Mi ćemo sutra podnijeti krivičnu prijavu protiv sebe, naći ćemo nekog od naših kolega da to uradi. Nikakav problem to nije i mi smo spremni da odgovaramo. Spreman sam da sebe unizim na takav način i da odem na detektor laži, na poligraf i da odgovorim na pitanje da li sam se vidio sa Belivukom i Miljkovićem jesam li ikada ikada kontakt s njima ostvarivao i da li sam bio u nekakvom stanu u Zvezdari. Isto to vjerujem da će učiniti i Vulin. Zna narod ko se u ovoj zemlji bori protiv mafije i ko je stao mafiji za vrat, kao i ko im je meta i ko im je glavni krivac za njihovu potpunu propast", zaključio je on.