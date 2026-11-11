U kafiću u centru Velike Plane danas je došlo do pucnjave kada je muškarac, nakon tuče, ušao naoružan i zapucao. Hitna pomoć i policija su na terenu, a broj povrijeđenih nije poznat.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Jeziva pucnjava dogodila se danas u poslijepodnevnim časovima u jednom popularnom kafiću u centru Velike Plane.

Prema prvim informacijama medija, pucnjava se dogodila oko 14.30 časova, a svemu je prethodila svađa koja je eskalirala u fizički sukob ispred samog objekta.

Kako saznaju mediji, jedan od učesnika tuče udaljio se sa lica mjesta, da bi se potom vratio naoružan pištoljem, ušao u lokal i počeo da puca.

Na lice mjesta odmah su upućena dva saniteta Hitne pomoći, a tačan broj povrijeđenih, kao i njihovo zdravstveno stanje, za sada nijesu poznati.

Za sada nema zvaničnih informacija o broju učesnika u incidentu, identitetu osobe koja je pucala, kao ni o tome koliko je osoba povrijeđeno.

Policija je odmah izašla na lice mjesta i u toku je uviđaj, dok je o svemu obaviješteno i nadležno tužilaštvo.

Više detalja očekuje se nakon završetka policijskog uviđaja i zvaničnog oglašavanja nadležnih službi.

(Telegraf/MONDO)