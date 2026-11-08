U teškoj nesreći na auto-putu kod Ivanić-Grada poginule su dvije osobe, a 33 su povrijeđene kada se prevrnuo autobus iz Srbije, dok preživjeli tvrde da je vozač zaspao za volanom.

Izvor: Granični prijelaz Maljevac

"Vozač je zaspao nekoliko minuta nakon što su se dvojica vozača zamijenila", ispričao je jedan od putnika iz autobusa srpskih registarskih oznaka koji se prevrnuo na auto-putu A3 kod Ivanić-Grada u Hrvatskoj. U nesreći su poginule dvije osobe, dok su 33 povrijeđene.

Putnik Nikola Golubović rekao je za Hrvatsku radioteleviziju (HRT) da je autobus iz Srbije krenuo ka Zagrebu, a da je do nesreće došlo ubrzo nakon zamjene vozača na jednom od stajališta.

"Iz Srbije smo krenuli prema Zagrebu. Dva vozača zamijenila su se na stajalištu i vozač je zaspao nekoliko minuta nakon toga", naveo je Golubović.

On je istakao da putnici uglavnom nisu putovali zajedno, već da su pojedini krenuli u posjetu porodici, dok su drugi išli na posao. Nakon tragedije izrazio je saučešće porodicama stradalih.

"Prevrtali smo se po livadi nekoliko desetina metara"

Dramatične trenutke nesreće opisao je i putnik Marin Jević, koji je za HRT ispričao šta se događalo neposredno prije prevrtanja autobusa.

Kako je naveo, oko 7.30 časova putnici su osjetili da autobus prelazi na bankinu, nakon čega je udario u zaštitnu ogradu.

"Vidjeli smo da se autobus podigao na rampu. Klizili smo i prevrtali se po livadi nekoliko desetina metara. Kada se autobus zaustavio, nastali su jauci i krici", ispričao je Jević.

On je sjedio u zadnjem dijelu autobusa, gdje je, prema njegovim riječima, prizor nakon prevrtanja bio posebno težak.

"Pored mojih nogu dvije osobe bile su priklještene sjedištem. Bilo je mnogo ljudi koji su bili krvavi, a jedan mladić je padao u šok", naveo je putnik.

Ministarka: "Teško povrijeđeni za sat vremena prevezeni u bolnice"

Hrvatska ministarka zdravlja Irena Hrstić izjavila je da je šest osoba zadobilo teške povrede, dok je 27 putnika lakše povrijeđeno. Prema podacima Ministarstva zdravstva, u autobusu se nalazilo ukupno 35 osoba.

Devet ekipa Hitne pomoći, uključujući helikoptersku hitnu službu, učestvovalo je u zbrinjavanju povrijeđenih, koji su raspoređeni u više zagrebačkih bolnica.

"Važno je naglasiti da su sve teško povrijeđene osobe u roku od sat vremena bile smještene u bolnice radi daljih pregleda i liječenja", istakla je Hrstić.

Ona je potvrdila i da su oba vozača autobusa povrijeđena, ali u trenutku davanja izjave nije imala informacije o težini njihovih povreda.

Medved: "Sve povrijeđene osobe su zbrinute"

Potpredsjednik hrvatske Vlade Tomo Medved izjavio je da su sve povrijeđene osobe zbrinute, dok će okolnosti i uzrok nesreće biti utvrđeni istragom.

"Nažalost, posljedice ove saobraćajne nesreće su dvije poginule osobe i, zasad, koliko nam je poznato, pet teže povrijeđenih osoba. Sve hitne službe, Hitna pomoć, policija i vatrogasci reagovale su na odgovarajući način, pružile pomoć u spasavanju stradalih osoba i spriječile mogući požar", rekao je Medved.

On je naveo da su putnici, među kojima je bilo i mlađih osoba, nakon nesreće bili pod stresom, zbog čega su im pruženi podrška i pomoć.

"U ovom trenutku najvažnije je da su sve povrijeđene osobe, i teže i lakše povrijeđene, zbrinute, da su na sigurnom i da im se pruža pomoć. Sve ostale radnje uslijediće prema protokolu", poručio je Medved za HRT.

Policijski uviđaj je u toku, a uzrok nesreće još nije zvanično potvrđen. Hrvatski mediji prethodno su prenijeli sumnje da je vozač zaspao za volanom, što je, prema svjedočenju jednog od putnika, moglo da prethodi prevrtanju autobusa.

(Mondo.rs)