KBC Zagreb aktivirao je poseban protokol za zbrinjavanje većeg broja povrijeđenih, dok su u KBC Dubrava primljena dva putnika, a još troje je na putu ka bolnici. Ljekari za sada ne iznose detalje o njihovom zdravstvenom stanju.

Izvor: Granični prijelaz Maljevac

„Sve relevantne bolničke službe su alarmirane, a preduzete su neophodne organizacione i kadrovske mjere kako bi bolnica bila spremna za prijem većeg broja povrijeđenih osoba“, naveli su iz KBC-a Zagreb za portal 24sata, nakon prevrtanja autobusa srpskih registarskih oznaka, u kojem su dvije osobe izgubile život.

Kliničko-bolnički centar Zagreb dobio je informaciju sa terena o saobraćajnoj nesreći na auto-putu A3, u kojoj je došlo do prevrtanja autobusa, pri čemu je više osoba povrijeđeno.

Odmah po prijemu informacije aktiviran je interni protokol za prijem i zbrinjavanje povrijeđenih. Alarmirane su sve relevantne bolničke službe, a preduzete su neophodne organizacione i kadrovske mjere kako bi bolnica bila spremna za prijem većeg broja povrijeđenih.

Pacijenti koji su do sada pristigli u KBC Zagreb nalaze se na dijagnostičkim pregledima i medicinskom zbrinjavanju.

Iz ove zdravstvene ustanove navode da su preduzete sve potrebne mere kako bi se obezbedilo pravovremeno i adekvatno zbrinjavanje svih povređenih osoba.

Kako saznaje "24sata", u Kliničko-bolnički centar Dubrava primljena su dva pacijenta povređena u nesreći na auto-putu A3. Njihova medicinska obrada je u toku, a u bolnici za sada ne mogu da kažu kakvo je njihovo stanje.

Još troje povređenih nalazi se na putu ka ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Podsetimo, Nesreća se dogodila na 61. kilometru auto-puta, neposredno nakon čvora Ivanić-Grad.