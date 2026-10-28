S druge strane, pozvaćemo i neke penzionisane policijske stručnjake koji su se dokazali u svom području kao profesionalni policajci, kazao kandidat sa Studentske liste

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Kandidat na Studentskoj listi Jovo Bakić izjavio je da će jedan od prioriteta po formiranju vlade biti reforma Ministarstva unutrašnjih poslova i prekidanje veza državnih institucija sa organizovanim kriminalom i naveo da bi prihvatio da bude na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova, ako mandatar bude smatrao da to može da radi.

"Ako se zna ko su profesionalni policajci, a ko kriminalci u MUP-u, onda to i neće biti tako teško, a mi već znamo ko su neki profesionalni policajci, a isto tako znamo i za neke kriminalce "rekao je Bakić za Hrvatsku radio-televiziju.

"To ćemo detaljno uraditi i već radimo na tome. S druge strane, pozvaćemo i neke penzionisane policijske stručnjake koji su se dokazali u svom području kao profesionalni policajci i sprovešćemo reformu MUP-a. Ako se ja budem pitao, to će biti prioritet nad prioritetima "naglasio je.

Govoreći o mogućnosti ulaska u buduću vladu, Bakić je rekao da je još rano za takve razgovore, a komentarisao je i medijska nagađanja da bi Dejan Šoškić mogao postati premijer.

"Još je rano da se o tome govori. Naravno, profesor Šoškić je jedan od uglednih ekonomista i mogao bi obavljati tu vrlo važnu, odnosno, prema Ustavu, najvažniju dužnost, a što se mene tiče, ako ostale koleginice i kolege poslanici budu smatrali da mogu obavljati posao ministra unutrašnjih poslova, a to bude smatrao i mandatar, svakako ću to prihvatiti "kazao je Bakić.