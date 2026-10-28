S druge strane, pozvaćemo i neke penzionisane policijske stručnjake koji su se dokazali u svom području kao profesionalni policajci, kazao kandidat sa Studentske liste
Kandidat na Studentskoj listi Jovo Bakić izjavio je da će jedan od prioriteta po formiranju vlade biti reforma Ministarstva unutrašnjih poslova i prekidanje veza državnih institucija sa organizovanim kriminalom i naveo da bi prihvatio da bude na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova, ako mandatar bude smatrao da to može da radi.
"Ako se zna ko su profesionalni policajci, a ko kriminalci u MUP-u, onda to i neće biti tako teško, a mi već znamo ko su neki profesionalni policajci, a isto tako znamo i za neke kriminalce "rekao je Bakić za Hrvatsku radio-televiziju.
"To ćemo detaljno uraditi i već radimo na tome. S druge strane, pozvaćemo i neke penzionisane policijske stručnjake koji su se dokazali u svom području kao profesionalni policajci i sprovešćemo reformu MUP-a. Ako se ja budem pitao, to će biti prioritet nad prioritetima "naglasio je.
Govoreći o mogućnosti ulaska u buduću vladu, Bakić je rekao da je još rano za takve razgovore, a komentarisao je i medijska nagađanja da bi Dejan Šoškić mogao postati premijer.
"Još je rano da se o tome govori. Naravno, profesor Šoškić je jedan od uglednih ekonomista i mogao bi obavljati tu vrlo važnu, odnosno, prema Ustavu, najvažniju dužnost, a što se mene tiče, ako ostale koleginice i kolege poslanici budu smatrali da mogu obavljati posao ministra unutrašnjih poslova, a to bude smatrao i mandatar, svakako ću to prihvatiti "kazao je Bakić.