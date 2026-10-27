NUNS, medijska udruženja i civilni sektor danas predaju REM-u inicijativu za oduzimanje dozvole TV Informer, dan nakon što su građani upali u zgradu ove televizije.

Izvor: printscreen/b92

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) saopštilo je da će danas Regulatornom tijelu za elektronske medije (REM) biti predata inciijativa za oduzimanje dozvole za emitovanje programa TV Informer.

Inicijativa će biti predata u 14 časova, a predaće je organizacije civilnog društva, medijska udruženja i predstavnici studija novinarstva univerziteta u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.

"Inicijativa je odgovor na višegodišnje i sistematsko kršenje zakona i programskih obaveza koje REM do sada nije sankcionisao", naveo je NUNS u saopštenju.

Grupa građana je juče u večernjim časovima protestovala ispred zgrade “Informera” i oko 18 časova su upali u zgradu te televizije i prekinuli emitovanje programa,a u tom incidentu je izbio sukob dijela okupljenih građana sa policijom.

Studentska lista je reagovala, poručivši da ne podržava upade u institucije i medije, niti na njih poziva.