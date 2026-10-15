U Univerzitetskoj traumatološkoj bolnici u Tirani zbrinuto je 26 osoba povrijeđenih tokom današnjeg protesta, među kojima su policajci, demonstranti i prolaznici.

Izvor: Olsi Shehu / AFP / Profimedia

Prema posljednjim podacima, na liječenju se trenutno nalaze dvojica policajaca i dvojica demonstranata, čije je zdravstveno stanje dobro, prenosi "Albenijan post".

Protesti u Tirani zbog zahtjeva za poboljšanje uslova u obrazovanju, koji traju već tri dana, prerasli su u nasilne sukobe demonstranata i policije, tokom kojih su napadnute državne institucije i privatni objekti, zapaljena vozila i izazvani požari.

Nakon što su protekle noći učesnici protesta u Tirani napali policijsku stanicu, na koju su bacali Molotovljeve koktele, kao i Ministarstvo pravde i tržni centar, danas su izbili sukobi u blizini Ministarstva prosvjete.

A lone Albanian riot officer stands motionless with his hands behind his back as fires burn across the road in front of him, flares and firecrackers burst overhead in Tirana.Albania's capital has seen nights of violent clashes since student-led protests began on Oct. 13. Thousands of students, angry over poor university conditions and high tuition fees, are demanding the resignation of Prime Minister Edi Rama. Protesters have thrown paving stones and petrol bombs at police, started fires at the justice and education ministries, and attacked banks and a police station. Police have answered with tear gas and water cannon. Over the first two nights, 20 officers were injured and 51 people were detained. — Catch Up (@CatchUpFeed)October 15, 2026

Demonstranti su bacali kamenje, a policija je upotrijebila suzavac da bi rastjerala okupljene.

Organizatori protesta navode da su nezadovoljni uslovima na univerzitetima, troškovima studiranja, nedostatkom finansijske podrške i slabim izgledima za zaposlenje nakon diplomiranja.

Nemiri su uslijedili nakon višemjesečnih, uglavnom mirnih protesta zbog planova za izgradnju luksuznog odmarališta na jugu Albanije, koji podržava specijalni izaslanik američkog predsjednika i njegov zet DŽared Kušner.

(Srna)