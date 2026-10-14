Iako je tužilaštvo izmijenilo svega šest reči u optužnici za otmicu Novaka Stevanića 1997. godine, odbrana je pod izgovorom da im je u hodniku bilo hladno i da su im prolaznici smetali uspjela da izdejstvuje odlaganje pretresa za 30. oktobar.

Izvor: privatna arhiva

Suđenje optuženika za takozvanu prvu otmicu "zemunskog klana" odloženo je danas u Višem sudu u Beogradu, pošto je tužilaštvo preciziralo optužnicu, pa su okrivljeni i njihovi branioci tražili dodatno vreme da se upoznaju sa izmjenama.

Iako je, prema nezvaničnim informacijama, otpužnica izmijenjena samo u dijelu da je izvršenje krivičnog djela na štetu oca otetog Novaka Stevanića (22) i opredijeljana vrijednost zlata koje su, kako se sumnja, pripadnici zemunskog klana posle otmice odnijeli iz stana, odbrana je tvrdila da ne može danas da se izjasni na ove izmjene.

Izvor: Kurir/Nebojša Mandić/Privatna Arhiva

Sudija je, međutim, odredio pauzu od 15 minuta, kako bi dao vrijeme okrivljenima i braniocima da pročitaju "šest izmijenjenih riječi" i izjasne se na njih, ali je odbrana i posle pauze insistirala da "nije imala vremena da se upozna sa izmjenama".

"Jedan od advokata odbrane, kao argument za odlaganje suđenja naveo je čak i da mu je u hodniku Palate pravde bilo hladno, kao i da nije mogao da se upozna i komentariše optužnicu jer mu je tužilac bio u blizini. Ometalo ga je, kako je pokušao da objasni, i to što su mu ljudi u hodniku prilazili da se jave", otkriva izvor šta je sve odbrana iskoristila kao razloge za odlaganje suđenja.

Kako navodi, i optuženi su tvrdili da nisu imali dovoljno vremena da pročitaju stranu i po, koliko je dostavio tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pa je na kraju suđenje odloženo za 30. oktobar.

Inače, danas u sud nije došao ni optuženi Goran Ristić, za kog je advokat naveo da nije mogao da dođe jer je bolestan i nepokretan. Međutim, sudija je pročitao nalaz vještaka u kojem je navedeno da je Ristić sposoban da prati suđenje, pa je naložio njegovo privođenje na naredno suđenje i upozorio sve optužene da redovno dolaze kako "ne bi završili u pritvoru".

Podsjetimo, za otmicu Novaka Stevanića (22) 1997. posle koje je opljačkan stan njegovog oca optuženi su Goran Ristić, kao i dvojica bivših policajaca Milan Radukić i Saša Đajić.

Pripadnik "zemunskog klana" Nikola Bajić koji u Zabeli služi kaznu od 35 godina zatvora za druge zločine, podsjetimo, priznao je krivicu i sklopi sporazum sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, na osnovu kog je osuđen na kaznu zatvora od četiri godine.

Bajić je, podsjetimo, prizano da je 22. avgusta 1997. priznao da je sa ostalim okrivljenima kao i pokojnim vođama zloglasnog zemunskog klana Dušanom Spasojevićem Šiptarom i Miletom Lukovićem Kumom učestvovao u otmici Novaka Stevanića.

Mladić je otet na ulici, a otmičari su se navodno predstavili kao policajci, odvezli ga na nepoznatu lokaciju i prijetnjama i batinama iznudili da kaže gdje u stanu njegovi roditelji drže novac i zlato. Zemunci su Stevanića, posle pljačke stana njegovih roditelja pustili, ali je mladić ubrzo nakon tog događaja izvršio samoubistvo.

(Kurir/Mondo)