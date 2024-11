Nakon mučenja i pretnji koje je pretrpeo od članova Zemunskog klana mladić je izvršio samoubistvo.

Zemunski klan je 1997. godine, u centru Beograda, oteo Novaka Stevanića (22), mladića čiji je jedini greh bio taj što je imao imućne roditelje i koji se naredne godine ubio zbog torture koju je tada proživeo.

Oni koji su godinama kasnije bili gospodari života i smrti u Srbiji, svoju krvavu vladavinu podzemljem započeli su otmicom mladića koji sa tim svetom nije imao veze. Zloglasni klan danas više ne postoji, od zločina je prošlo 25 godina, počinioci nisu kažnjeni, a suđenje - i dalje traje.

Ovaj predmet se vodi pred Višim sudom u Beogradu, a zbog krivičnog dela razbojništvo se sudi pripadniku žandarmerije Saši Đajiću, penzionisanom policajacu Milanu Radukiću, kao i nekadašnjim pripadnicima "zemunskog klana" Nikoli Bajiću i Goranu Ristiću. Optuženi policajci su u vreme otmice radili u Policijskoj stanici u Zemunu.

Priznao i opisao ubistvo

Nikola Bajić, koji već služi kaznu od 30 godina zatvora u Zabeli zbog zločina tog klana, priznao je da su Novaka otela trojica policajaca PS Zemun i predala ga vođi Dušanu Spasojeviću, koji ga je mučio dok nije priznao gde njegovi roditelji čuvaju novac. Ostala trojica okrivljenih su negirala delo.

Kako je policija saopštila, Stevaniću su, navodno, okrivljeni prišli u Sarajevskoj ulici, pokazali službene legitimacije i naredili mu da krene s njima. Na silu su ga ubacili u "golf 2", za čijim je volanom bio Ristić, odvezli su ga i predali vođi klana Dušanu Spasojeviću.

Držali su ga na napoznatoj lokaciji, gde su ga maltretirali i zahtevali da im da ključeve od stana njegovih roditelja i da im kaže gde se nalaze dragocenosti. Iz stanu su ukrali veću količinu zlata i 50.000 nemačkih maraka, navela je policija po hapšenju.

Novak se zbog torture koju je prošao ubio u aprilu 1998. godine.

Prva otmica u nizu

Posle ove otmice klan je izvršio mnoge druge, a za ovu se saznalo kada je Bajić u tužilaštvu ispričao šta se dogodilo.

"Novak Stevanić se ubio se u aprilu 1998. jer nije mogao da izdrži pritisak koji su, posle njegove otmice, na njega vršili Dušan Spasojević, članovi 'zemunskog klana' i policajci. Ubeđivali su ga da je sve izmislio. Sećam se da mi je Dušan, kada sam saznao da se ubio, rekao: 'Išao sam, zapalio sam mu sveću'. Grizla ga je savest", ispričao je ranije pred sudom Bajić.

On je priznao i svoju ulogu, da je te noći čuvao Novaka u jednoj garaži na Novom Beogradu.

"Bio je skroz uvezan. Dušan ga je pitao gde su pare, ponavljao je da ne zna. Uhvatio ga je za vrat i tresao, davio ga je. Udario ga je pištoljem po glavi, nastao je pakao i Novak je rekao: 'Stani!' Opisao je gde su u stanu njegovi roditelji čuvali sef", rekao je i opisao da je Spasojević tada odjurio u stan, a njega ostavio da čuva mladića u garaži, u kojoj je bilo 45 stepeni.

Kada se vratio Spasojević mu je, navodno, rekao da su mislili da će naći milion maraka, ali da je u stanu bilo samo 50.000 i 4,5 kilograma zlata. Mladića su iste večeri, kako je Bajić ispričao, pustili, tako što su ga "kao na filmovima, odveli na Savski nasip, isterali iz kola i rekli mu da se okrene i broji dok ne odu".

Kako je novak izgledao nakon otmice

Na suđenju je svedok bio i Novakov otac Zoran Stevanić, koji je ispričao kako mu je sin opisao otmicu, pljačku njihovog doma, a zatim i nova maltretiranja i pretnje koje su usledile sve dok mladić nije pucao sebi u glavu 13. aprila 1998.

Naveo je da mu je sin rekao da su ga oteli policajci sa službenim legitimacijama, koji su ga mučili i maltretirali, kako bi ih pustio u porodični stan koji su potom opljačkali. Kao glavnog među njima opisao je osobu koju su oslovljavali sa "komadant", a za koju se veruje da je pokojni Dušan Spasojević.

Izvor: MUP Srbiije

Zoran Stevanić je rekao da je sina zatekao uplašenog, izmučenog, ugruvanog, crvenog u licu. Ispričao je da je mladić nastavio da studira i da je pokušao da nastavi sa normalnim životom, ali da to nije mogao jer su ga nekli ljudi više puta presretali na putu do Pravnog fakulteta i pretili da će mu ubiti sestru, majku i oca ako im ne da još novca.

Mladić je nakon omtice, kako je ispričao Zoran Stevanić, bio depresivan i anksiozan, noću nije mogao da spava, ustajao je iz kreveta, pušio na terasi... Na kraju je hicem u glavu presudio sebi.

Novakov otac Zoran Stevanić ispričao je šta se dogodilo kobnog dana.

"Žena i ja smo tek otputovali u Herceg Novi, a oni su ga već sutra uveče kidnapovali. On je bio u mojim kolima, pošto su njegova bila na farbanju. Parkirao je ispred, tad je to bila komanda prve armije, zgrada do Vlade, sad je to apelacioni sud, i otišao je u Sarajevsku da uzme ispitna pitanja. Kako je stao, pritračili su Radukić, Džajić, Vukojević Vuk, sa legitimacijama službe DB-a, gde je on morao da radi neku proveru, da izađe iz kola, digne ruke. Oni su pretresli kola, njemu stavili lisice, i onda sada je u najnovijoj izjavi Bajića, da je kad su krenuli, ušao u auto Spasojević. Odmah je počeo da ga ispituje gde stoji lova, udarao ga je po glavi pištoljem, vezanog dečaka", priča Zoran Stevanić.

Iz stana je ukradeno najmanje 4,5 kilograma zlata i sto hiljada maraka, priča otac mladića.

"Oni su ceo stan uništli, pokidali sve, kuhinju, vrata, plakare, roletne, regale, sve su to isčupali. Našli su zlato, našli su taj sef, ali oni znaju da je morao biti neki sef ispod parketa. On im je rekao gde se nalazi, uzeli su brusiliicu, to je generalska zgrada, Požarevačka 12, sve generali u penziji koji mene znaju i vole. Ja pitam pa kako niko ne pozove policiju, kako niko ne siđe da vidi šta se noću u 1:30 seče brusilicom. Čovek koji ispod mene nije hteo da prizna, kao nisam čuo. Laže, to je čula cela zgrada kad ti brusilicom sečeš čelik. I to su oni završili, njega su ujutru pustili ponovo, to sad vidim u jednom iskazu, odveli su ga tamo kod brodogradilišta Tito i izbacili iz kola. On je imao neku siću, stopirao je neki taksi, žuti mercedes koji nikada nismo našli. On ga je odveo, pošto nema više ključ od stanu, nema gde, kod moje sestre, na Dedinje preko puta američke ambasade. Pozvali su policiju, policija je ga odvela, i mene su pozvali dole", priča on i dodaje:

"Žena je vozila kola, otišli smo u Tivat, ja sam ušao kroz aerodrom, svo obezbedenje, kamere, ušao samavion, bez karte. Samo kažem, dete mi je kidnapovano, svi se sklanjaju, niko mi ništa nije pitao. Seo sam u avion kao da imam kartu, došao ovde, žena je već javila, sedam automobila me čekalo na aerodromu, došli smo u Požarevačku, ja imam ključ, naravno. Novaka nema, on je u gradskom SUP-u, dolazi tu ekipa, tri tehničara i još tri, četiri inspektora. A sa mnom je već sedam-osam ljudi, koji su me čekali na aerodromu, i svi su sedrli u onom kafiću u Sredačkoj, blizu policije. Neverovatno je da je policija na manje od sto metara, da niko to nije javio, da niko nije došao. Moglo je to da se spreči", ubeđen je Novakov otac.

