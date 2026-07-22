Oluja praćena jakim vjetrom i obilnim padavinama izazvala je velike probleme širom regiona. Oštećene su trafostanice, zdravstvene ustanove i saobraćajna infrastruktura, a hiljade domaćinstava ostale su bez struje.

Izvor: YouTube/Printscreen/ MIA Media Information Agency VIDEO

Snažno nevrijeme praćeno olujnim vjetrom i padavinama pogodilo je tokom prethodne noći region, ostavljajući iza sebe žrtve, povrijeđene i veliku materijalnu štetu.

U Albaniji su stradale dvije osobe, dok su tri povrijeđene. Električar državne elektroenergetske kompanije poginuo je tokom intervencije u Himari, kada je pao sa stuba nakon što mu je pukao sigurnosni pojas dok je radio na saniranju kvara na električnoj mreži u oblasti Potami.

Град Скопје е подготвен за најавеното силното невреме



Three hours later...pic.twitter.com/LZtQGfDpz6 — Механичар (@MechanicSk00)July 21, 2026

U Ksamilu je oluja zatekla ribara Mihala Zoija na uzburkanom moru, gdje se njegov čamac prevrnuo. Njegovo tijelo pronađeno je u jutarnjim satima.

Jaki vjetrovi u Sarandi oborili su desetine stabala koja su oštetila vozila, dok su tri osobe zatražile medicinsku pomoć zbog povreda izazvanih polomljenim staklom i granama.

Problemi nakon nevremena zabilježeni su i u drugim djelovima Albanije, gdje su pojedina područja ostala bez električne energije, a prekidi u snabdijevanju strujom izazvali su probleme i sa vodosnabdijevanjem.

Više od 30 povrijeđenih u Sjevernoj Makedoniji

Snažno nevrijeme izazvalo je ozbiljne posljedice i u Sjevernoj Makedoniji. Ministar zdravlja Sašo Klekovski saopštio je da je više od 30 osoba zatražilo medicinsku pomoć, ali da su svi povrijeđeni u stabilnom stanju.

Superstorm in Skopje just now. Felt like a tornado. Many roofs damaged and trees fallen.pic.twitter.com/1uUafiNkft — Rainier Jaarsma (@RJaarsma)July 21, 2026

Direktor skopske Gradske opšte bolnice „Sveti Naum Ohridski“ Nebojša Nastov kazao je da je 11 pacijenata sa povredama primljeno na Traumatološku kliniku u Skoplju, dok su 22 osobe zbrinute u gradskoj bolnici.

Nevrijeme je oštetilo i nekoliko zdravstvenih ustanova širom zemlje, gdje je vjetar odnosio djelove krovnih konstrukcija ili je štetu izazvalo oboreno drveće.

Hiljade trafostanica ostale bez struje

Oluja je izazvala velike probleme na elektroenergetskoj mreži. Zbog oštećenja trafostanica i više stotina oborenih stubova, sinoć je bez struje ostalo 2.308 trafostanica širom Sjeverne Makedonije.

Skopje ima mikroklima, izgor leto kocan zima

E ovo je za crvene meteoalarme i apokaliptične najave iz bljuca.pic.twitter.com/EOTyToxFSI — Snežana Lazic (@malapila)July 22, 2026

Najviše su pogođeni djelovi Skoplja, Kumanova i Kočana. Prema podacima Elektrodistribucije, oko 300 trafostanica i dalje je van funkcije, jer oborena vegetacija na mnogim mjestima otežava pristup ekipama koje rade na sanaciji kvarova.