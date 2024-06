Umjesto o dobroj igri Albanije, sada svi pričaju o skandaloznom potezu fudbalera-provokatora, Mirlinda Dakua.

Otac albanskog reprezentativca-provokatora rođenog na Kosovu i Metohiji, Mirlinda Dakua, oglasio se za ruske medije i govorio o izgredu svog sina, koji je pjevao uvredljivu pjesmu na albanskom na Evropskom prvenstvu.

Prie svega, ruski novinari pitali su ga u kakvom je odnosu njegov sin sa srpskim fudbalerima? Mirlind Daku igra za Rubin iz Kazanja i dijeli svlačionicu sa Urošem Drezgićem bivšim igračem Čukaričkog, tu je i bivši igrač Partizana, Crnogorac Igor Vujačić, tu su i Nikola Čumić, Lazar Ranđelović, Darko Jevtić, Bogdan Jočić... "On se stalno druži sa njima, najviše komunicira sa Vujačićem. Oni su prijatelji i uvjek su zajedno", rekao je Fehmi Daku za portal "Sport 24".

Takođe, on insistira da njegov sin ne vrijeđa bilo koga. "Moj sin nije govorio te stvari. On je emotivna i eksplozivna osoba. To je učinio nenamjerno i već je tražio oproštaj od onih koje je to povrijedilo. Biće nam veoma teško ako Mirlind bude diskvalifikovan sa Evropskog prvenstva, ali ne vjerujem da će se to dogoditi i da će se oprostiti od turnira"

"100 posto je pogrešno pozivati na ubijanje Srba! Sin je samo pokušao da kaže 'ku*va', ali nije to rekao u potpunosti. Znate kakvu podršku Mirlind ima u Hrvatskoj, Sloveniji, sada i u Rusiji i svi znaju kako se ponaša kao fudbaler. Moj sin je veoma dobro, ali ovo je njegovo prvo Evropskog prvenstva u karijeri i sve su to emocije, mislim da ne zaslužuje da bude suspendovan sa turnira i već se izvinio", kazao je otac Albanca, koji takođe strijepi da njegovog sina čeka najteža kazna i diskvalifikacija sa Evropskog prvenstva .

Ko je Mirlind Daku?

Mirlind Daku je reprezentativac Albanije koji je sada poznatiji kao provokator koji je poveo uvredljivu pjesmu na Evropskom prvenstvu. On je napadač rođen u Srbiji, u Gnjilanu, na Novu godinu 1998, a sada je igrač Rubina, sa ranijim epizodama u Osijeku, Muri, Kukešiju... Karijeru je započeo u mladoj reprezentaciji Kosova, potom je igrao i pet puta za "A" tim te republike, pa je 2023. promenio odluku i zaigrao za Albaniju.

Njegov otac Fehmi Daku je javno objasnio tu odluku.. "Uvjek sam insistirao da moj sin igra za Kosovo, jer je odrastao na Kosovu. Ipak, ne znam razlog zašto ga Kosovo nije zvao. Odabrali smo albansku reprezentaciju jer smo očekivali mnogo od Kosova, a kada je otišao u Albaniju, nije mi ni javio to tri-četiri dana".

Mirlind Daku je već skrenuo pažnju na sebe tetovažama sa simbolima terorističke OVK i teroriste-ubice Agima Ramadanija, koji je likvidiran u akciji srpskih snaga. Ramadani, poznat i po nadimku "Katana", rođen je na Kosovu i Metohiji u blizini rodnog mjesta Mirlinda Dakua i pretpostavka je i da je to veza koja ga je inspirisala da na sebe istetovira lik zločinca.