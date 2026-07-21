Sednica Narodne skupštine na kojoj će se raspravljati o predlogu opozicije za izglasavanje nepovjerenja Vladi Srbije zakazana je za 27. jul. Dok se ta sjednica ne okonča, prema zakonu nije moguće raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Sjednica Narodne skupštine na čijem dnevnom redu će se naći predlog opozicije za izglasavanje nepovjerenja Vladi Srbije zakazana je za ponedeljak, 27. jul.

Predlog za glasanje o nepovjerenju Vladi Srbije podnijeli su poslanici opozicije još 13. februara, zbog slučaja skidanja zaštite sa kompleksa Generalštaba i krivičnog postupka koji se vodi protiv ministra kulture Nikole Selakovića.

Ovaj predlog potpisala su 62 poslanika Narodnog pokreta Srbije, Stranke slobode i pravde, Zeleno-lijevog fronta, Srbija centra, Mi snaga naroda, Ekološkog ustanka, Pokreta slobodnih građana i drugi.

Prema zakonu, dok se sjednica Skupštine Srbije na čijem je dnevnom redu predlog glasanja o nepovjerenju Vladi Srbije ne završi, Vlada ne može da podnese predsjedniku države zahtev za raspuštanje parlamenta, čime vanredni parlamentarni izbori ne mogu ni u teoriji biti raspisani, osim ako premijer ne podnese ostavku.

(Blic/MONDO)