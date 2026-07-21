Sednica Narodne skupštine na kojoj će se raspravljati o predlogu opozicije za izglasavanje nepovjerenja Vladi Srbije zakazana je za 27. jul. Dok se ta sjednica ne okonča, prema zakonu nije moguće raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.
Sjednica Narodne skupštine na čijem dnevnom redu će se naći predlog opozicije za izglasavanje nepovjerenja Vladi Srbije zakazana je za ponedeljak, 27. jul.
Predlog za glasanje o nepovjerenju Vladi Srbije podnijeli su poslanici opozicije još 13. februara, zbog slučaja skidanja zaštite sa kompleksa Generalštaba i krivičnog postupka koji se vodi protiv ministra kulture Nikole Selakovića.
Ovaj predlog potpisala su 62 poslanika Narodnog pokreta Srbije, Stranke slobode i pravde, Zeleno-lijevog fronta, Srbija centra, Mi snaga naroda, Ekološkog ustanka, Pokreta slobodnih građana i drugi.
Prema zakonu, dok se sjednica Skupštine Srbije na čijem je dnevnom redu predlog glasanja o nepovjerenju Vladi Srbije ne završi, Vlada ne može da podnese predsjedniku države zahtev za raspuštanje parlamenta, čime vanredni parlamentarni izbori ne mogu ni u teoriji biti raspisani, osim ako premijer ne podnese ostavku.
(Blic/MONDO)