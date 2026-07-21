U neposrednoj blizini poznatog splav-restorana na Savi uočeno je tijelo NN muškarca kako pluta.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Odmah po prijavi, nadležne službe i policijske ekipe uputile su se na teren. Dolaskom na lice mjesta ustanovljeno je da se tijelo nalazi na oko 10 metara od obale, gdje se zakačilo za jedan privatni splav.

Prema prvim informacijama, zatečeni leš NN muške osobe po opisu odgovara ranije raspisanoj potrazi za nestalim licem.

Na licu mjesta u toku je uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragedije, kao i tačan uzrok smrti.

Zvanični identitet biće poznat nakon završene identifikacije i obdukcije, a sumnja se da je u pitanju muškarac čiji je nestanak prijavljen policiji.

(Telegraf/Mondo)