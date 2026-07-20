Na rijeci Savi kod Rugvice traje potraga za trojicom stranih državljana koji su nestali u nedelju nakon ulaska u vodu. Spasioci su na terenu i apeluju na građane za bilo kakvu informaciju.

Izvor: YouTube/Al Jazeera Balkans/Printscreen

Na reci Savi u području Okunšćaka u opštini Rugvica na zapadu Hrvatske, toku je potraga za trojicom stranih državljana koji su, prema dostupnim informacijama, u nedelju oko 16 časova ušli u rijeku, a zatim nestali.

Vatrogasna jedinica Rugvica učestvuje u potrazi zajedno sa nadležnim službama, a dobrovoljna vatrogasna jedinica pozvala je građane da pomognu ako imaju korisne informacije.

"Molimo sve građane koji su ih vidjeli ili imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u potrazi da nas kontaktiraju na broj 192 ili pozovu policiju na broj 112. Svaka informacija može biti od velike pomoći", saopštili su iz DVD Rugvica.

Okolnosti nestanka još nisu poznate, a potraga za trojicom muškaraca je i dalje u toku.