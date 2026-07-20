Vučić je kazao da je Srbija demokratsko društvo i da će odluka koju građani donesu na izborima biti poštovana.

Izvor: Kurir/Ilija Ilić

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će izbori biti „veoma brzo raspisani“.

Vučić je kazao da je Srbija demokratsko društvo i da će odluka koju građani donesu na izborima biti poštovana.

„Biće izbori veoma brzo raspisani. Ljudi na izborima uvijek nepogrešivo donesu odluku, na kraju krajeva, na racionalan način razmišljajući o svojim porodicama“, rekao je Vučić novinarima nakon obilaska gradilišta mosta preko Velike Morave kod Svilajnca.

Upitan za navode da planira da se vrati na premijersku funkciju bez izbora, Vučić je rekao da neće sebi davati funkciju za koju nije tražio glas naroda.

„Postoji opcija u ovom trenutku: ja podnesem ostavku, Vlada podnese ostavku i za dan-dva me Skupština izabere za predsjednika Vlade ako imam većinu. Ta opcija postoji, ali to za mene nije opcija, iako je sve po zakonu, legalno, čak i legitimno. Neću sebi da dajem funkciju za koju nijesam tražio glas naroda. Kada i ako budem tražio glas od naroda za tu funkciju, tek kad budem dobio glas od naroda mogu to eventualno da postanem“, kazao je predsjednik Srbije.

Ocijenio je da je „najvjerovatnija“ opcija da Vlada podnese ostavku ili da obavijesti predsjednika i Skupštinu Srbije da nema potrebnu većinu.

„Tog trenutka kad dobijem obavještenje Vlade i Skupštine, ja raspisujem izbore za poslanike. Još neko vrijeme, nekoliko dana ili dvije nedjelje maksimalno, ostaću predsjednik jer imam mnogo važnih poslova koji se tiču države, te neću učestvovati u kampanji. Onda ću se priključiti listi 'Ujedinjena Srbija' pošto ću podnijeti ostavku, napustiti dvije državne prostorije i predati svu potrebnu dokumentaciju. Onda idem po Srbiji od mjesta do mjesta da tražim podršku ljudi za mandat predsjednika Vlade“, kazao je Vučić.