Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru uhapsili su S. G. (21), koji se sumnjiči da je bez vozačke dozvole automobilom marke "audi" oborio maloljetnog biciklistu, a potom pobjegao sa mjesta nesreće.

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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru uhapsili su S. G. (21) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela ugrožavanje javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povrijeđenom u saobraćajnoj nezgodi.

Kako se sumnja, S. G. je u jednom selu u okolini Bora, upravljajući vozilom marke "audi" bez vozačke dozvole, oborio maloljetno lice koje je vozilo bicikl, a zatim napustio lice mjesta.

Povrijeđeno maloljetno lice zbrinuto je u borskoj bolnici, gdje su mu konstatovane lake tjelesne povrede.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Boru, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.