U selu Gornja Rečica kod Prokuplja prevrnuo se traktor. Vozač je na nepristupačnom terenu, a vatrogasci, policija i Hitna pomoć upravo pokušavaju da se probiju do njega i spasu ga.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U ataru sela Gornja Rečica kod Prokuplja došlo je do prevrtanja traktora na kojem je bio vozač.

Međutim, nadležne službe još nisu došle do čovjeka i u toku je spasavanje.

Kako su mediji saznali, vozač traktora je krenuo sa prijateljem pa se on vratio, a vozač je sam nastavio. U nekom momentu javljeno je Hitnoj i Sektoru za vanredne situacije da se čovjek prevrnuo, ali ne znaju lokaciju.

Vatrogasci su uspjeli da ga lociraju, ali je tere nepristupačan i zajedno s apolicijom i ekipom Hitne službe Doma zdravlja Prokuplje kreću se ka mjestu nesreće.

(Kurir/MONDO)