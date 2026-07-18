Saobraćajna policija zaustavila je presretačem kod Pirota državljanina Iraka (40) koji je na auto-putu vozio brzinom od čak 241 km/h. Isključen je iz saobraćaja zbog nasilničke vožnje.

Izvor: Rina

Pripadnici Upravesaobraćajne policije zaustavili su presretačem na auto-putu kod Pirota četrdesetogodišnjeg državljanina Iraka koji se kretao brzinom od 241 kilometar na čas, saopštio je MUP.

Na toj dionici ograničenje brzine je 130 kilometara na čas.

Vozač je isključen iz saobraćaja, a protiv njega će biti podneta prekršajna prijava za nasilničku vožnju u skraćenom postupku.

Iz MUP-a podsećaju da je brzina jedan od najčešćih uzroka saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama.

Pripadnici Uprave saobraćajne policije koji kontrolišu saobraćaj presretačima u prethodnih 48 sati zaustavili su četiri vozača zbog nasilničke vožnje.

Zaustavljeno je i 15 vozača zbog drugih prekršaja koji su Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima propisani kao teži prekršaji.

(Rina/MONDO)