Novosadsko tužilaštvo pokrenulo je istragu protiv grupe maskiranih napadača zbog pokušaja teškog ubistva maloljetnika kod Medicinske škole. Dvojica su uhapšena, a za ostalima se traga.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu objavilo je da je donijeta naredba o sprovođenju istrage protiv P. J, O. M. i još jednog lica koji je u bjekstvu i za kojim se intenzivno traga, kao i neutvrđenog broja NN lica, utvrđivanje čijeg identiteta je u toku i za njima se traga, zbog prebijanja maloljetnika u blizini Srednje medicinske škole "7. april" u Novom Sadu.

Kako je navedeno iz tužilaštva, grupa maskiranih lica je palicama nasrnula na grupu mlađih osoba koje su se nalazile u parku, a među kojima su bili i maloljetnici N. T. i N. K.

"Maloljetnog N. T. su, pri takvom bezobzirnom nasilničkom ponašanju, pokušali da liše života, zadajući mu palicama višestruke udarce u predelu glave i tijela, nanevši mu na taj način teške tjelesne povrede opasne po život, dok su oštećenom N.K. naneli lake tjelesne povrede.

Dvojica uhapšenih, jedna osoba za kojom se traga i više NN lica sumnjiče se da su izvršili krivično djelo teško ubistvo u pokušaju, za koje prijeti kazna zatvora od najmanje 10 godina ili doživotni zatvor, u sticaju sa krivičnim djelom nasilničko ponašanje, za koje je zaprijećena kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.

"U toku do sada preduzetih radnji, u saradnji sa Policijskom upravom u Novom Sadu, izvršen je uviđaj na licu mjesta događaja, te su izuzeti su svi tragovi i materijalni dokazi, kao i snimci sa nadzornih kamera na licu mjesta i okolini. Kako je osumnjičenima P. J. i O. M. određeno zadržavanje u trajanju do 48 časova radi saslušanja, isti su 18. jula saslušani pred Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu na okolnosti krivičnih djela za koja se terete, nakon čega je ovo tužilaštvo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu podnelo prijedlog za određivanje pritvora osumnjičenima", navedeno je u saopštenju tužilaštva.

Prijedlog za određivanje pritvora u odnosu na oba osumnjičena podnet je zbog postojanja osobitih okolnosti da će osumnjičeni ometati postupak uticanjem na svjedoke, osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično djelo, kao i zbog načina izvršenja i posljedica krivičnog djela koji su doveli do uznemirenja javnosti.

Protiv osumnjičenog koji se nalazi u bjekstvu, ovo tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu takođe podnijelo prijedlog za određivanje pritvora i izdavanje potjernice.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu će, u skladu sa zakonom, hitno sprovesti istragu, u toku koje će preduzeti sve dokazne radnje za kojima se ukaže potreba, u cilju donošenja pravilne i zakonite javnotužilačke odluke, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.