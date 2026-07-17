Roditeljima dječaka koji je sa 37 uboda nožem usmrtio školskog druga Andreja Simića (13) sud je ukinuo zabranu prilaska i komunikacije sa sinom koji se nalazi na psihijatriji.

Izvor: Kurir/M.S./Privatna arhiva

Danas će u Višem sudu u Nišu biti nastavljeno suđenje roditeljima dječaka ubice iz Niške Banje. Posle prethodnog ročišta ova institucija ukinula im je mjeru zabrane prilaska, sastajanja i komunikacije roditeljima dječaka iz Niške Banje sa njihovim sinom, koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi. Odluka je izazvala burne reakcije porodice ubijenog Andreja Simića, koja smatra da je donijeta prerano, dok postupak protiv roditelja još traje.

Mera je roditeljima bila određena u okviru postupka koji se protiv njih vodi nakon tragedije iz oktobra 2023. godine, kada je njihov tada trinaestogodišnji sin usmrtio vršnjaka Andreja Simića. Iako je riječ o nepravosnažnoj odluci na koju postoji pravo žalbe, ovakva odluka Višeg suda iznenadila je porodicu ubijenog Andreja Simića, koja smatra da je mjera ukinuta prije okončanja krivičnog postupka protiv roditelja maloljetnika.

Otac ubijenog dječaka tvrdi da odluka stvara pravni paradoks

Porodica smatra da bi takva odluka mogla da utiče na dalji tok postupka. Ukazuju i na to da je Centar za socijalni rad pokrenuo postupak za lišenje roditeljskog prava, zbog čega, kako navode, odluku o ukidanju zabrane viđanja smatraju spornom.

- Po nama je to apsurdno jer pitanje je u budućnosti šta će i kako će da bude. Da li će još neke radnje morati da se vrše. S druge strane smatramo da drugi postupak koji se vodi za lišenje roditeljskog prava koji je u toku, dovodi do jedne nenormalne i apsurdne situacije da vi sada roditelje koji se u jednom postupku lišavaju roditeljskog prava koji su doveli, koji su, bez obzira na to što je njihov sin počinio to ubistvo, indirektno učestvovali u tom ubistvu, činjenjem odnosno nečinjenjem raznih stvari. Sada vi njima dozvoljavate da oni posjećuju njega gore u "Lazi Lazareviću" - rekao je Mića Simić, otac ubijenog Andreja.

Podsjetimo, trinaestogodišnji Andrej Simić ubijen je 5. oktobra 2023. godine u Niškoj Banji, kada ga je, prema navodima optužbe, u kući školskog druga usmrtio vršnjak nanijevši mu 37 uboda nožem. Zbog toga što u trenutku izvršenja djela nije imao navršenih 14 godina, dječak nije krivično odgovoran.

(Blic/MONDO)