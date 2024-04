Pristiglo je psihijatrijsko vještačenje dječaka ubice iz Niške Banje.

Izvor: Kurir/M.S./Privatna arhiva

U Osnovno javno tužilaštvo u Nišu konačno je pristiglo psihijatrijsko vještačenje M.M. (13) koji je 5. oktobra 2023. godine brutalno ubio druga iz škole A.S. (13) pa će nakon praznika početi saslušanje njegovih roditelja M.M. i M.M.M.

Dječak ubica je krivično neodgovoran, ali je protiv njegovih roditelja OJT Niš pokrenulo krivični postupak zbog sumnje da su počinili krivično djelo zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica. Postupak je stajao u mjestu nekoliko mjeseci jer se, kako su objasnili u OJT Niš, čekalo na vještačenje M.M. da bi se preduzimali drugi koraci.

No, Mića i Sanja Simić, roditelji ubijenog dječaka, očajni su i revoltirani jer im je u tom postupku tužilaštvo dodijelilo status svjedoka dok dječak ubica ima status - oštećenog?

"Nenormalno je to što nam je dat status svjedoka, a ne oštećenih. Pričao sam sa mnogima iz oblasti prava i sudstva, svi kažu isto - mi ne možemo da budemo svjedoci. To je toliko rigidno tumačenje zakona da to nije normalno. Mi smo dijete izgubili na taj način na koji smo izgubili i apsolutno je nemoguće da nam daju bilo koji drugi status osim statusa oštećenih sa kojim možemo da učestvujemo u cijelom postupku. Da možemo da predlažemo radnje za koje smatramo da treba da se rade i istjeramo cijelu priču do kraja.

Punomoćnik porodice nastradalog dječaka, advokat Saša Knežević, kaže da je dobio nezvaničnu informaciju iz tužilaštva da je pristiglo vještačenje dječaka ubice i da je zakazano saslušanje njegovih roditelja. On je najavio pritužbu nadležnom tužilaštvu na odluku OJT Niš da roditeljima ubijenog dječaka dodijeli status svjedoka a dječaku ubici - oštećenog.

"Mi nemamo nikakve zvanične informacije jer nas ne tretiraju kao oštećene. Sva saznanja koja imamo su nezvanična. Obavijestiću nadležno više tužilaštvo da smo iz medija saznali da odjednom nemamo status oštećenih u postupku protiv roditelja dječaka ubice, iako su nas u početku tretirali na taj način. Tražiću zvanično objašnjenje i podnijeti pritužbu na takvu odluku jer je neshvatljivo i neprihvatljivo da roditelji A.S. nemaju status oštećenih lica, a ja samim tim nemam status punomoćnika oštećenih u ovom predmetu. To znači da ne možemo da vršimo kontrolu i šta se zaista radi u predmetu, dok maloljetni ubica ima status oštećenog", kaže Knežević.

Mića Simić kaže da im nije jasno zbog čega se nisu preduzimale druge radnje u postupku dok se čekalo na vještačenje.

"Mi smo podnijeli predloge za saslušanje velikog broja svjedoka koji potvrđuju to da je M.M. bio zanemarivan. Upravo je posledica tog zanemarivanja ovo što se desilo. Nema nikakvog razloga da se ti svjedoci ne saslušavaju jer to nema nikakve veze sa vještačenjem M.M. Tražili smo i da se vještači mobilni telefon i kompjuter dječaka ubice što nije učinjeno, a i to može da se uradi nezavisno od vještačenja maloletnika", navodi on.

Portparol OJT Niš Vladimir Stanojević potvrdio je da je pristiglo psihijatrijsko vještačenje maloljetnog M.M. i da se nastavlja dokazni postupak.

"Stiglo je vještačenje iz Beograda. Na osnovu tog vještačenja nastavlja se dokazni postupak tako što smo zakazali saslušanje osumnjičenih", rekao je Stanisavljević.

Osnovno javno tužilaštvo u Nišu saopštilo je 13. marta da je započelo krivični postupak protiv M.M. i M.M.M iz Niške Banje, roditelja maloljetnog dječaka M.M. koji je 5. oktobra prošle godine nožem ubio svog druga iz razreda A.S. Prema navodima tužilaštva, u sklopu postupka koji je pokrenut zbog krivičnog djela zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica, dječak ubica M.M. imaće status oštećenog, što je šokiralo roditelje ubijenog dječaka pa su naveli da će pokrenuti sva pravna sredstva da se to promijeni.

A.S. ubijen je 5. oktobra 2023. godine oko 11 časova. Njegovo tijelo pronašli su ljekari Hitne pomoći na tavanu porodične kuće M.M. u Ulici Mojsija Mihajlovića Tošketa u Niškoj Banji kada su pozvani u intervenciju. Više javno tužilaštvo u Nišu saopštilo je da je ubistvo počinio M.M. (13) i da je, prema Zakonu o maloljetnim učiniocima krivičnih djela, krivično neodgovoran jer nema navršenih 14 godina.

U obdukcionom zapisniku opisano je da je dječak zadobio ubodne rane na glavi, vratu, grlu, dušniku, grudnom košu, na jednom plućnom krilu, trbuhu, želucu, jetri, povrede nekoliko pršljenova, povredu potiljka…

Ubodne rane su bile na rukama i šakama, na natkoljenici… Saša Knežević, advokat porodice Simić, rekao je da je dječak izmrcvaren sa 37 uboda, od kojih su dva ključna ispod vrata ogromni rezovi od po pet puta 12 centimetara.