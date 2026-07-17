Apelacioni sud u Skoplju ukinuo je oslobađajuću presudu Aleksandru Đorčevskom, ocu ubijene Vanje Đorčevske, i predmet vratio na ponovno suđenje.

Izvor: Facebook/Zorica Gjorcevska

Istovremeno, sud je potvrdio kazne doživotnog zatvora Ljupču Palevskom-Palču, Veliboru Manevu, Boretu Videvskom i Vlatku Kešiševu, osuđenima za otmicu i ubistva male Vanje i Panča Žežovskog.

Odluka je donijeta nakon javne sjednice održane 11. maja i razmatranja cjelokupnog spisa predmeta, saopštio je Apelacioni sud. Saopštenje je ove sedmice objavljeno na zvaničnom sudskom portalu.

"S obzirom na obim dokaznog materijala i složenost predmeta, od njegovog prijema u sud do donošenja odluke kontinuirano su preduzimane sve zakonom propisane radnje. U toku je izrada pisanog obrazloženja odluke. Javnost će naknadno biti obaviještena kada kompletna odluka bude objavljena na internet stranici Apelacionog suda u Skoplju, u skladu sa Zakonom o sudovima i Zakonom o upravljanju kretanjem predmeta u sudovima", navodi se u saopštenju.

Prošle godine u junu, Ljupčo Palevski-Palčo, Velibor Manev, Bore Videvski i Vlatko Kešišev osuđeni su na doživotni zatvor nakon što ih je Osnovni krivični sud proglasio krivima za ubistva Vanje Gorčevske i Panča Žežovskog.

Pored toga, svaki od četvorice osuđen je i na po deset godina zatvora za otmicu male Vanje, dok je sud ocijenio da Tužilaštvo nije dokazalo optužbu za otmicu Panča Žežovskog.

Istom presudom Aleksandar Đorčevski, otac male Vanje, koji je bio optužen za pomaganje u izvršenju krivičnog djela, oslobođen je optužbi.

"Sud nije van razumne sumnje dokazao da je izvršio djela koja mu se stavljaju na teret", rekao je tada sudija Ivica Stefanovski.

Tužilaštvo je uložilo žalbu na oslobađajuću presudu, tražeći da i otac Vanje bude osuđen u slučaju koji je u decembru 2023. godine potresao Sjevernu Makedoniju.

Podsjetimo, mala Vanja nestala je 27. novembra 2023. godine na području Skoplja. Djevojčica stara svega 14 godina krenula je ujutru u školu, do koje nikad nije stigla. Ubrzo se cio region digao na noge, a uznemireni građani svih država bivše Jugoslavije su dijelili Vanjinu fotografiju. Nažalost, posle nekoliko dana stigle su najstrašnije moguće vijesti - mala Vanja je ubijena! Njeno beživotno tijelo pronađeno je 3. decembra na obodu grada.

Tog istog dana stigla je vijest i da je pronađeno tijelo Panča Žežovskog, muškarca koji je nekoliko dana ranije takođe prijavljen kao nestao. Ubrzo je otkriveno da su Vanjino i Pančovo ubistvo povezani.

(Telegraf/MONDO)