Nakon što ga je bivša partnerka prijavila policiji, muškarac je, prema saznanjima, krenuo da joj se osveti, ali je umjesto nje napao i nožem teško povrijedio njenu braću na Paliluli.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Muškarac je danas na Paliluli izbo dva brata, a napad se dogodio u Ulici Starine Novak, posle čega su povrijeđena braća pomoć potražila u obližnjem Domu zdravlja.

Muškarac je, kako navodi Kurir, krenuo s namjerom da napadne ženu sa kojom je ranije živio, na putu je naišao na njenu braću, nakon čega je došlo do krvavog obračuna. Umjesto da stigne do bivše partnerke, osumnjičeni se sukobio sa dvojicom braće i nožem ih izbo, nanijevši im teške povrede.

Kako dalje navodi, napadač je želio da povredi bivšu partnerku zato što ga je ona ranije danas prijavila policiji. To ga je razljutilo, pa je krenuo u krvavi pohod, ali je umjesto bivše, povrijedio njenu braću.

Povrijeđena braća su nakon napada hitno zbrinuta, a o njihovom zdravstvenom stanju za sada nema više zvaničnih informacija.

Nadležni organi rade na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog slučaja.

(Kurir/Mondo)