Vlasnik stana u kom je izbio požar na Vračaru pronađen u kupatilu sa rasjekotinom na glavi.

Izvor: Kurir/Ilija Ilić

Muškarac V.Z. (67) poginuo je danas oko 13 časova u požaru u svom stanu na Vračaru u Beogradu, a kako saznaje "Telegraf", njegovo tijelo pronađeno je u kupatilu. Požar je izbio u prizemlju zgrade, sumnja se da je uzrok cigareta, ali više informacija biće poznato nakon oglašavanja Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Svjedoci su se oglasili za pomenuti portal i kažu da su osjetili dim. Vatrogasci su pozvani kada je izbio požar.

"Još oko osam ujutru smo osjetili dim, ali niko nije pozvao vatrogasce dok nije buknula vatra. U požaru je poginuo vlasnik stana. On se onesvijestio u kupatilu i tamo je i pronađen sa rasjekotinom na glavi", rekao je jedan od očevidaca.

Pogledajte fotografije sa mjesta požara na Vračaru

Na lice mjesta izašla je jedna vatrogasna ekipa koja je lokalizovala požar i pronašla tijelo stradalog muškarca. Sumnja se da je on izgubio svijest i ugušio se zbog velike količine dima.

Ekipa Hitna pomoći je nažalost mogla samo da konstatuje smrt. Istraga je u toku.