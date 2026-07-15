Vlasnik stana u kom je izbio požar na Vračaru pronađen u kupatilu sa rasjekotinom na glavi.
Muškarac V.Z. (67) poginuo je danas oko 13 časova u požaru u svom stanu na Vračaru u Beogradu, a kako saznaje "Telegraf", njegovo tijelo pronađeno je u kupatilu. Požar je izbio u prizemlju zgrade, sumnja se da je uzrok cigareta, ali više informacija biće poznato nakon oglašavanja Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).
Svjedoci su se oglasili za pomenuti portal i kažu da su osjetili dim. Vatrogasci su pozvani kada je izbio požar.
"Još oko osam ujutru smo osjetili dim, ali niko nije pozvao vatrogasce dok nije buknula vatra. U požaru je poginuo vlasnik stana. On se onesvijestio u kupatilu i tamo je i pronađen sa rasjekotinom na glavi", rekao je jedan od očevidaca.
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"Pronađen je u kupatilu sa rasjekotinom na glavi": Strašne scene nakon požara u stanu u Beogradu (Foto)
Na lice mjesta izašla je jedna vatrogasna ekipa koja je lokalizovala požar i pronašla tijelo stradalog muškarca. Sumnja se da je on izgubio svijest i ugušio se zbog velike količine dima.
Ekipa Hitna pomoći je nažalost mogla samo da konstatuje smrt. Istraga je u toku.