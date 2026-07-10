Velika akcija hapšenja u Hrvatskoj, navodno je riječ o suzbijanju korupcije.

Izvor: Emica Elvedji / Pixel Media / Profimedia

Hrvatska policija, po nalogu USKOK-a, izvela je akciju hapšenja na području grada Buja zbog sumnje da je više lica izvršilo krivična djela korupcije, piše "24sata.hr". USKOK će, nakon saslušanja uhapšenih, donijeti odluku o daljem postupanju u ovom predmetu.

"Hapšenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, sprovodi PNUSKOK. Navedene radnje izvode se na području grada Buja protiv više osoba za koje postoji osnovana sumnja da su počinile koruptivna krivična djela. USKOK će, nakon saslušanja osumnjičenih, donijeti odluku o daljem postupanju u ovom predmetu, o čemu će blagovremeno obavijestiti javnost", navodi se u saopštenju USKOK-a.

Prema nezvaničnim informacijama pomenutog hrvatskog portala, riječ je o proširenje istrage u slučaju malverzacija sa javnim zemljištem zbog kojih je ranije uhapšena načelnica gradskog odeljenja Grada Buja Jelena Perosa. Istraga je usmjerena na kancelariju gradonačelnika Buja iz IDS-a Fabricija Vidžintina.

Njegova kuća je, navodno, pretresena u maju. Jelena Perosa nije zasad uhapšena.