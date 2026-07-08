U automobilu blizu Titela danas je pronađeno tijelo muškarca sa vidljivim povredama. U toku je uviđaj koji će pokazati da li je riječ o nasilnoj smrti ili samoubistvu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Tijelo muškarca pronađeno je danas oko 13 časova u blizini Titela u jednom automobilu.

Prema dosadašnjim informacijama, na tijelu su uočene vidljive povrede, zbog čega nadležni utvrđuju sve okolnosti pod kojima je muškarac preminuo.

"Ispituje se da li je smrt nastupila nasilno ili je muškarac izvršio samoubistvo", rekao je izvor upoznat sa slučajem.

Na mjestu događaja u toku je uviđaj, nakon kojeg će biti poznato više detalja o ovom slučaju.

(Blic/MONDO)