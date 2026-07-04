Veliki požar izbio je u popodnevnim časovima na hrvatskom ostrvu Hvar, na području između Jagodne i Ivan Dolca. Na terenu su brojne vatrogasne ekipe, a zbog zahtjevnog i nepristupačnog terena u gašenje požara uključena su i dva kanadera.

Izvor: X/@factsprime35

Prema informacijama koje su objavili hrvatski mediji, na intervenciji učestvuju pripadnici Dobrovoljnih vatrogasnih društava Hvar, Jelsa i Stari Grad sa četiri vozila i 12 vatrogasaca.

Požar je zahvatio nisko rastinje u blizini mjesta Ivan Dolac, na južnoj strani Hvara, zapadno od Zavale.

Prema navodima očevidaca, vatra se širi izuzetno velikom brzinom zbog jakih udara vjetra.

„Gori na Hvaru, u blizini grada Hvara. Kažu da se požar širi nenormalnom brzinom zbog vjetra. Teren je nepristupačan“, naveo je jedan čitalac koji je fotografije snimio sa trajekta u Starom Gradu.

Drugi očevidac rekao je da se gust dim vidi čak i sa ostrva Vis.

„Ne znam koliko se brzo širi, ali udari vjetra su veoma jaki. Po količini dima vidi se da je požar veliki“, kazao je.

Zbog složenosti intervencije, vatrogascima iz vazduha pomažu dva protivpožarna aviona – kanadera.

Za sada nema informacija da su ugroženi stambeni objekti niti da ima povrijeđenih. Više detalja o razmjerama požara biće poznato nakon što vatrogasci stave vatru pod kontrolu.