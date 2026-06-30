Veliki požar izbio je popodne na području Čiova nakon snažnog olujnog nevremena praćenog grmljavinom, obilnom kišom i gradom.

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Veliki požar izbio je u utorak popodne na Čiovu, nakon snažnog nevremena praćenog grmljavinom, kišom i gradom.

Prema prvim informacijama, požar je buknuo na otvorenom prostoru na području Žednog, a okolnosti pod kojima je došlo do izbijanja vatre za sada nisu poznate. Na terenu su vatrogasci sa područja Trogira, Kaštela, Solina i Splita, kao i Interventna vatrogasna jedinica Split.

Zbog razmjera požara zatraženo je angažovanje četiri kanadera. Ministarstvo odbrane Hrvatske saopštilo je da su za požar na Čiovu bila angažovana četiri kanadera, ali su dva preusmjerena na požar kod Orebića.

Gašenje otežavaju meteorološki uslovi i jak vjetar, zbog čega vazdušne snage u jednom trenutku nisu mogle da djeluju. Kiša koja je oko 19 časova zahvatila veći dio Čiova usporila je širenje vatre, ali opasnost još nije prošla.

Vatrogasci nastavljaju gašenje i nadzor požarišta kako bi spriječili dalje širenje plamena.

Mještani navode da je situacija bila dramatična.

Požar izgleda strašno, sve je puno dima i pepela. Napolju se ne može disati od smrada. Odzvanjaju sirene - rekla je jedna mještanka.

Drugi očevidac navodi da se vatra u jednom trenutku kretala ka kućama.

Nevrijeme koje je prethodilo požaru zahvatilo je i širu splitsku okolinu.

(24 sata/Mondo)