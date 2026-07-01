Mladić koji je danas upucan u Novom Sadu je u stabilnom stanju.

Izvor: Instagram/vojvodinom_uzivo_

Danas je u Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu upucan mladić (26) koji je u stabilnom stanju prema riječima portparola Zavoda za urgentnu medicinu dr Zoran Krulj, prenosi "Telegraf" pisanje "Tanjuga". Ranjeni mladić je nakon pucnjave prevezen na hirurgiju Kliničkog centra Vojvodine.

Krulj je objasnio da je mladić svjesno i stabilno i da je zadobio povrede od strane drugog lica. Pucnjava se dogodila blizu "Karađorđa", stadiona fudbalskog kluba Vojvodina. Na licu mjesta nalazi se veliki broj pripadnika policije i Hitne pomoći.

Prema saznanjima "Telegrafa", na putu se i dalje nalazi parkiran sivi automobil iz kog je izašao ranjeni mladić. Radnice restorana brze hrane su ispričale da je mladić bio krvav kada im je prišao i tražio da zovu hitnu pomoć.

Zasad nije poznat motiv sukoba. Istraga je u toku.