U Novom Sadu danas popodne prijavljena je pucnjava na Bulevaru oslobođenja. Hitna pomoć zatekla je muškarca u lokvi krvi, a prema prvim informacijama, ranjen je u nogu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Novosadskoj policiji danas oko 16 sati prijavljeno je da je na Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu došlo do pucnjave.

Kako se nezvanično saznaje, policiju je o navodnoj pucnjavi obavijestila Hitna pomoć koja je navodno zatekla muškarca u lokvi krvi.

Prema informacijama, na lice mjesta u Novom Sadu se uputilo nekoliko patrola policije. Utvrđuje se šta se tačno dogodilo.

"Za sada nepoznati muškarac upucan je u nogu", kaže izvor blizak slučaju.

(Blic/Mondo)