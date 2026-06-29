Viši sud u Negotinu prosledio je Apelacionom sudu u Nišu predmet protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, optuženih za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, koji će sada odlučivati o žalbi Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Viši sud u Negotinu danas je Apelacionom sudu u Nišu uputio na odlučivanje spise predmeta protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, optuženih za ubistvo dvogodišnje djevojčice Danke Ilić 26. marta 2024. godine, radi odlučivanja o podnijetoj žalbi.

Ovaj sud je ranije donio odluku o potvrđivanju optužnice protiv Dragijevića i Jankovića kojom se terete za teško ubistvo, i istovremeno odbio optužbu i obustavio krivični postupak protiv Radoslava Dragijevića, oca Dejana Dragijevića, koji je bio osumnjičen da je pomogao svom sinu da sakrije tijelo djevojčice. Na to rješenje žalbu je uložilo Više javno tužilaštvo u Zaječaru, o čemu sada treba da odluči Apelacioni sud u Nišu, rečeno je u Višem sudu u Negotinu, prenio je Telegraf pisanje Tanjuga.

Branioci optuženih nisu uložili žalbe na rješenje Višeg suda u Negotinu.

U ovom slučaju je Apelacioni sud u Nišu potvrdio dio optužnice koji se odnosi na Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, dok je dio u odnosu na Radoslava Dragijevuća ukinuo i vratio prvostepenom sudu na odlučivanje.

Optužnicom, koja je podignuta nakon dopune istrage, Dragijević i Janković su optuženi za krivično djelo teško ubistvo u saizvršilaštvu.

Dopuna istrage je sprovedena po nalogu Apelacionog suda u Nišu nakon što je dva puta vratio rješenje o potvrđivanju optužnice Višem sudu u Zaječaru, s tim što je drugog puta naložio da odluku donosi potpuno novo sudsko vijeće i to Višeg suda u Negotinu.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića osudi na kazne doživotnog zatvora.

Sumnja se da su Dejan Dragijević i Srđan Janković 26. marta u Banjskom polju kod Bora najpre automobilom JKP "Vodovod", gdje su bili zaposleni, udarili dvogodišnju djevojčicu, i zatim je stavili u vozilo. Oni su, kako se sumnja, njeno tijelo bacili na deponiju, odakle su ga kasnije premjestili. Tijelo djevojčice nije nikada pronađeno.

Radoslav Dragijević se sumnjiči da je sinu Dejanu Dragijeviću pomogao da premjesti tijelo djevojčice. Rođeni brat Dejana Dragijevića, Dalibor Dragijević, preminuo je 7. aprila 2024. godine u prostorijama Policijske uprave u Boru tokom zadržavanja.