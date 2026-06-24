U kafiću na Zvezdari izbila je pucnjava koja je izazvala opštu paniku i stampedo. Policija je blokirala ovaj dio Beograda i intenzivno traga za naoružanim napadačem koji je pobjegao bijelim automobilom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U beogradskom naselju Zvezdara danas oko 16.25 časova došlo je do pucnjave u kojoj, prema prvim informacijama, vlada opsadno stanje.

Kako se saznaje, sve se odigralo u sekundi u kafiću "Parlament", koji se nalazi na adresi Bulevar kralja Aleksandra 389-a.

Panika u lokalu: "Samo je odjeknulo, ljudi su počeli da skaču!"

Prema riječima preplašenih očevidaca koji su se zatekli na licu mjesta, u lokalu je odjednom odjeknulo nekoliko hitaca, što je izazvalo opštu paniku i stampedo među prisutnim gostima i prolaznicima.

"Bilo je strašno, ljudi su počeli da bježe i da se sklanjaju pod stolove. Napadač je odmah nakon ispaljenih metaka istrčao iz kafića i pobjegao u nepoznatom pravcu", navodi za medije izvor sa lica mjesta.

Policija na nogama, traga se za jednim vozilom

Kako mediji saznaju, osumnjičeni je nakon krvavog pira sjeo u automobil bijele boje i punim gasom se uputio u pravcu Cvetkove pijace.

Jake policijske snage su odmah alarmirane i blokirale su ovaj dio grada. Na terenu je u toku intenzivna potraga za osumnjičenim na osnovu opisa koji su dali preplašeni svedoci.

Građanima i jedinicama na terenu savjetuje se visok stepen opreza jer se pretpostavlja da je napadač i dalje naoružan. Detalji o stanju učesnika incidenta, kao i tačni motivi ove filmske pucnjave, za sada nisu zvanično potvrđeni.

Istraga je u toku, a policija češlja svaki kutak Zvezdare.

(Telegraf/MONDO)