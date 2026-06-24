Osnovno javno tužilaštvo u Vranju ukinulo je pritvor muškarcu (76) osumnjičenom za nedozvoljene polne radnje nad djevojčicom (11). Izrečena mu je mjera zabrane prilaska i braniće se sa slobode.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Osnovno javno tužilaštvo u Vranju, potvrdilo je da je ukinut pritvor muškarcu U.S. (76), zbog nedozvoljenih polnih radnji nad djevojčicom od 11 godina.

Prema navodima iz OJT, slučaj je prijavljen policiji u ponedeljka 22. juna.

Sjutradan, osumnjičeni je saslušan u Okružnom zatvoru u Vranju, nakon čega mu je ukinut pritvor.

"Prema osumnjičenom su izrečene hitne mjere zabrane prilaska i komunikacije sa oštećenom, te će se postupak nastaviti pred nadležnim tužilaštvom", kažu iz OJT.

Prema ranijim saznanjima, policija u Vranju uhapsila je starijeg Vranjanca, zbog sumnje da je učinio krivično djelo "nedozvoljene polne radnje", na štetu djeteta.

Sve se odigralo u kući osumnjičenog muškarca, a slučaj je prijavila porodica djeteta, nakon što im je ono ispričalo šta se dešavalo kod njihovog poznanika.

(Blic/MONDO)