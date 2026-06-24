U beogradskom naselju Begaljica u opštini Grocka jednoipogodišnji dječak teško je povrijeđen kada ga je, prema nezvaničnim informacijama, u dvorištu porodične kuće traktorom pregazio otac.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U beogradskom naselju Begaljica, u opštini Grocka, juče oko 18 časova dogodila se stravična nesreća u kojoj je teško povrijeđen jednoipogodišnji dječak, a ljekari se trenutno bore za njegov život.

Prema našim informacijama, do nezapamćene drame došlo je u dvorištu porodične kuće kada je otac djeteta pokrenuo traktor u namjeri da zakači priključnu mašinu. U tom trenutku, pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima, mališan se našao u blizini teškog vozila.

Otac, ne primijetivši beba, krenuo je traktorom i pregazio ga.

U dvorštu bili otac i deda

Kako saznaju mediji, u trenutku nesreće pored dječaka su se nalazili otac i deda. Za sada ostaje nepoznanica kako se dijete neprimjetno stvorilo tik uz točkove traktora.

"Sve se odigralo u sekundi. Otac je htio samo da zakači mašinu, niko nije vidio kada se dječak prišunjao vozilu. Uslijedio je krik, a porodica je odmah skočila da pomogne djetetu", navodi izvor blizak istrazi.

Povrijeđeni dječak je najprije hitno prevezen u lokalni Dom zdravlja, odakle je sa teškim povredama sanitetskim vozilom prebačen u bolnicu, gdje ljekari ulažu sve napore da ga spasu.

Policija je obavila uviđaj na licu mjesta kako bi se utvrdile sve okolnosti ove stravične nesreće koja je podigla Grocku na noge.