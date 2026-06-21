Pripadnici Policijske uprave u Čačku uhapsili su O. O. (20) zbog sumnje da je noćas na Gradskoj plaži oštrim predmetom usmrtio devetnaestogodišnjeg K. V. Nakon zločina je pobjegao, ali ga je policija ubrzo pronašla i uhapsila.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nakon stravičnog incidenta koji se sinoć dogodio u širem centru kada je nasmrt izboden mladić K.V (19) Pripadnici čačanske policije uhapsili su Čačanina O. O. (20), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo.

"On se sumnjiči da je noćas na Gradskoj plaži oštrim predmetom usmrtio devetnaestogodišnjaka iz Čačka. Potom je pobjegao, a policija ga je ubrzo pronašla i uhapsila, navodi se u saopštenju Policijske uprave Čačak,

Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Čačku, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.